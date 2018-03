Lavoro

Amore

Finanze

Siete mentalmente immersi nel clima del weekend; preferite lasciare le decisioni importanti ad altri e occuparvi delle questioni di routine. Non c'è nulla di male se per una volta non siete voi a tirare il carretto. La giornata è perfetta per lo shopping e specialmente per le cose che riguardano il look. Potete osare dato che il gusto estetico è sopraffino anzi, infallibile. I single allaccino le cinture: Cupido è pronto a scoccare i suoi dardi. Uscire e lanciarsi nella movida con l'atteggiamento positivo è un must. Segno allineato l'ariete, complicato l'acquario. Chi è impegnato eviti di fare la lista dei problemi e dei futuri impegni al partner; siate leggeri.