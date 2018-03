Lavoro

Amore

Finanze

Straordinariamente energici e intraprendenti ma anche poco disposti a subire qualsiasi tipo di intralcio, dovete fare attenzione alle parole che pronunciate nei confronti dei colleghi perché oggi vi escono spericolate e pungenti oltre il necessario. Le spese per lo shopping vengono gestite grazie ad un budget sufficiente. I single hanno le idee confuse e tendono a scambiare per amore eterno una semplice cotta passeggera; meglio non fare promesse a vanvera. Segno allineato il sagittario, complicato il capricorno. Chi è impegnato è sensibile alle lusinghe extra partner occhio perché la vostra metà controlla e non molla la presa.