Lavoro

Amore

Finanze

La capacità di gestire le scartoffie e le beghe di lavoro complicate è notevole; non è detto che i colleghi ve lo riconoscano ma non prendetevela più di tanto, contano i fatti non le parole. La voglia di spendere e spandere oggi è particolarmente intensa: difficile essere morigerati ma può aiutarvi dare un'occhiata al saldo del conto per rimettere i piedi per terra. I single sono spigliati, allegri e allargano il giro delle amicizie. Per ora Cupido non scocca la freccia ma la serata resta più che divertente. Segno allineato il sagittario, complicato l'ariete. Chi è in coppia si guarda intorno maliziosamente. Occhio a non scatenare le insicurezze della vostra metà, stavolta sarebbero un filo giustificate.