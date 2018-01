I saldi 2018 sono arrivati: ecco la nostra selezione di capi firmati Zara da non lasciarsi scappare con gli sconti.



Ok, ci siamo, i saldi sono finalmente arrivati e tra i brand che verranno letteralmente presi d'assalto c'è Zara.

Ma quali sono i capi must su cui lanciarsi prontamente in negozio e online?



Perché nella foga dell'acquisto scontato è davvero molto facile farsi confondere e prendere la mano, finendo per comprare cose che magari non indosseremo più tra qualche mese o il prossimo autunno.

Per questo abbiamo stilato la nostra "best ten": sono 10 capi top che potrete indossare subito e, in molti casi, anche in primavera (come il leggero kimono ricamato o i jeans a vita alta). O l'immancabile blazer doppiopetto, un classico.

Non mancano gli accessori come gli stivaletti con tacco largo, gli alleati perfetti, o la borsa secchiello che diventa zainetto.

Cosa aspettate? Scoprite la nostra lista di pezzi pezzi Zara da comprare con i saldi 2018:





Il cappotto a quadri oversize è uno dei veri must have di stagione. Ideale per il giorno con jeans e sneakers, fa la sua figura anche la sera con un abito in velluto e i tacchi (da 159 a 89 euro)





Cosa c'è di meglio dei saldi per concedersi il piacere di scegliere un abito inusuale, speciale, senza sentirsi troppo in colpa? Il modello color verde smeraldo ha il colletto arricciato, bottoncini sulle magiche e quel twist vintage che conquista (da 59,95 a 39,99 euro).





Anche questa primavera-estate i pois saranno protagonisti tra le stampe di stagione. Quindi approfittate dei saldi e scegliete una camicetta mobida con fiocco al collo (da 39,95 a 29,99 euro).





In velluto rosa cipria, con delicati ricami a contrasto: il kimono continuerà ad accompagnarci anche la prossima stagione (da 79,95 a 49,99 euro).





A vita alta, con gamba stretta e orli a vivo: sono i vintage jeans da non lasciarsi scappare, super cool (da 39,95 a 25,99 euro).









Siete a caccia di un tocco folk? La minigonna in pelle scamosciata con ricami è quello che ci vuole per uno stile boho perfetto (da 59,95 a 29,99 euro).





In pelle bordeaux, con tacco squadrato e largo e alti sulla caviglia, saranno gli alleati perfetti per i vosti daily look (da 79,95 a 49,99 euro).





Un grande classico: il blazer doppiopetto è uno di quei pezzi che non possono mancare nel guardaroba (da 59,95 a 39,99 euro).





Diventa un secchiello o uno zainetto a seconda delle esigenze, grazie a un nodo "stratetico" (da 29,95 a 19,99 euro).





Linea morbida per i culotte pants in pizzo, perfetti da indossare sia di giorno con le sneakers che la sera con le décolleté (da 59,95 a 39,99 euro).