Solare, vitaminico, energico, simbolo della luce e del calore: il giallo è l’antidoto perfetto per vivacizzare il guardaroba e "sbrinarlo" dal gelido e grigio torpore invernale.

Colore principe sulle passerelle della primavera-estate 2018, il giallo allontana la monotonia e stimola il buon umore, spuntando come un raggio di sole su capi e accessori. Ma come abbinarlo e quali sono i capi di tendenza per la stagione?

Per uno stile più “stravagante”, come suggerisce lo street style, l’ideale è indossarlo con a tonalità più decise e intense come il viola, il blu o il verde smeraldo.

Mentre, per affrontare la quotidianità in ufficio, risulterà perfetto il binomio giallo e bianco o giallo e nero, capace di infondere femminilità anche ai completi più manlike.

Per le più romantiche, protagonisti i vestiti in stile bon ton o con stampa flowery, mini bags dal sapore retrò, décolleté svettanti e in tinta che vi faranno risplendere a ogni passo.

Per una sferzata di energia e vitalità abbiamo selezionato per voi una sfavillante yellow gallery.





ACNE STDIOS, occhiali da sole Howard modello aviator con lenti gialle.





Credits: mytheresa.com

ANIYE BY, abito longuette giallo ocra in stile retrò e impreziosito da squisiti ricami.





Credits: aniyeby.com

DOLCE&GABBANA, tote bag Sicily in colore giallo sole e realizzata in morbida pelle di vitello.





Credits: farfetch.com

GABS, borsa shopping gialla finemente lavorata con intrecci in pelle.





Credits: gabs.it

BERWICH, pantaloni culotte in tonalità gialla.





Credits: berwich.com

MAISON MARGIELA, blusa a righe gialle e bianche dal taglio oversize.





Credits: net-à-porter.com

MARELLA, blusa di colore giallo con scollo a barca.





Credits: it.marella.com

NICO GIANI, round bag a mano di colore giallo.





Credits: net-à-porter.com

OTTO D'AME, cintura in tinta gialla con fibbia dorata.





Credits: ottodame.it

ROSIE ASSOULINE, top giallo monospalla in popeline plissé.





Credits: net-à-porter.com

STELLA McCARTNEY, blazer di colore giallo mimosa con tasche laterali.





Credits: farfetch.com

STONEFLY, morbido mocassino declinato in giallo ocra con lacci bianchi a contrasto.





Credits: stonefly.it

VIVETTA, abito giallo sole con stampa foliage.





Credits: farfetch.com

ZARA, décolleté gialla con tacco a punta.





Credits: zara.com