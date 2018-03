Pronte per entrare appieno nel mood primaverile? Ecco una selezione di abiti a fiori su cui mettere subito gli occhi!

Indossare i vestiti a fiori in primavera è una scelta un po’ banale? Forse, ma dopo una stagione cupa e grigia come quella invernale, chi non ha voglia di tornare a sfoggiare abiti svolazzanti e iper colorati!

Che si tratti di un modello corto, da abbinare a sneakers e loafer nelle occasioni informali; di uno midi più versatile, perfetto anche in ufficio invece del solito tailleur; o di abito lungo dai tessuti preziosi, da indossare durante matrimoni e altre cerimonie eleganti, avere nell’armadio almeno un vestito floreale potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Iper femminile, gli abiti a fiori si prestano agli abbinamenti più disparati e portano una ventata di freschezza nel guardaroba di stagione: davvero non ci sono motivi per non inserirli nei vostri look quotidiani.



Dagli abiti a ruota dalle tonalità pastello ai chemisier dalle fantasie più vivaci, senza dimenticare slip dress, vestiti a portafoglio e off the shoulder: ecco una selezione di modelli di cui è impossibile non innamorarsi!





BROCK COLLECTION Maxi dress in seta dalle stampe floreali

Credits: mondadoriphoto.com

& OTHER STORIES Abito midi plissé con stampa floreale

Credits: stories.com

ANIYE BY Abito asimmetrico con stampa floreale

Credits: aniyeby.com

CAROLINA HERRERA Abito midi a fiori

Credits: farfetch.com

DOLCE & GABBANA Abito lungo a stampa floreale

Credits: mytheresa.com

ERDEM Maxi dress in seta-organza

Credits: netaporter.com

GAP Abito a fiori a portafoglio

Credits: gap-italia.it

H&M Chemisier al polpaccio con stampa a fiori

Credits: 2.hm.com

LA DOUBLE J Mini dress con stampa a fiori

Credits: farfetch.com

MARELLA Abiti chemisier con fantasia a fiori

Credits: it.marella.com

MAX&CO. Abito incrociato con fantasia floreale

Credits: it.maxandco.com

N° 21 Abito a fiori sopra il ginocchio

Credits: farfetch.com

OSCAR DE LA RENTA Abiti midi con fantasia floreale

Credits: mytheresa.com

OTTOD’AME Abito mini con scollo camicia

Credits: ottodame.it

PRADA Abito in sablé a stampa floreale

Credits: my theresa.com

RED VALENTINO Abito midi a fiori

Credits: farfetch.com

SILVIAN HEACH Chemisier a stampa floreale

Credits: silvianheach.com

ZARA Vestito elastico stampato con maniche lunghe

Credits: zara.com

CARLOTTA CANEPA Mini dress a maniche corte a stampa floreale

Credits: press office A&V Communication