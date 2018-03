Le basse temperature di questo periodo vi mettono in crisi? Lasciatevi ispirare dai look (molto stilosi) di chi è abituato al freddo del Nord!





Questo finale di inverno si sta rivelando più implacabile del previsto: Burian, la perturbazione che arriva dalla Siberia, ha portato temperature decisamente sotto la media e neve un po' ovunque nel nostro paese.

E se con la mente eravamo già proiettate verso la bella stagione e pensavamo alle vetrine dei negozi piene di capi della Primavera Estate, adesso non sappiamo più che pesci pigliare al mattino davanti all'armadio e, soprattutto, quanti strati indossare.

Altro che abitini svolazzanti e spolverini leggeri, il guardaroba invernale è ritornato protagonista con i suoi cappotti e piumini, senza averci lasciato neanche il tempo di portarli in lavanderia!

Ma come possiamo vestire con il freddo, sentendoci cool e - possibilemnte - senza battere i denti ogni volta che mettiamo il naso fuori di casa?





Le vere esperte degli outfit anti freddo sono loro, le influencer e blogger scandinave che stanno invadendo Instagram e i social con i loro look decisamente stilish anche con condizioni metereologiche non proprio favorevoli.

Beh, direte voi, bella novità, ci saranno abituate! Vero, ma essere stilose durante le Fashion Week di Oslo o Copenhagen non è semplice adattamento ambientale, soprattutto se il temometro scende ben sotto lo zero! Attitudine e stile fanno la loro parte.

Abbiamo raccolto alcuni scatti di street style per carpire alcuni segreti e tips dello stile della Scaninavian Squad del momento.









Si chiamano Pernille Teisbaek, Jeanette Madsen, Emili Sindlev, Darja Barannik, Annabel Rosendahl, Tine Andrea e Janka Polliani e sono la fashion squad più fotografata del'ultimo periodo!

Hanno conquistato le diverse Fashion Week "nordiche", da Oslo a Copenhagen, da Stoccolma a Berlino, fino ad arrivare a quelle più celebri di New York e Londra, muovendosi spesso in gruppo e mostrando che cappotti, giacche antivento e un sapiente esercizio di layering possono essere preziosi (e stilosi) alleati anche con il freddo più pungente.

Ecco i tips del loro nordic style da annotarci.





Il cappotto è un must assoluto di stagione e fin quì nessuna novità. Ma avete mai pensato di scegliere un modello oversize come quelli indossati da Tine Andrea e Darja Barannik?

Il plus di questo modello? Grazie alle forme ampie permette di indossare al di sotto una serie di strati "tattici" (come il piumino super light o la "combo" dolcevita + pullover), senza perdere aplomb e stile.





Discorso simile per impermeabili & co: utilissimi anche nelle stagioni particolarmente piovose, sono waterproof, il ché non è male (come dimostrano Jeanette Madsen e Thora Valdimars).









Se siete alla ricerca di qualcosa di più chic allora la parola d'ordine è vinile: perfetto in caso di pioggia e umidità ha quel "quid" in più, come insegnano Janka Pollani e Darja Barannik. Unica raccomandazione: vale sempre la regola degli strati al di sotto!





E a proposito di strati avete mai pensato a indossare un morbido e caldo dolcevita sotto alla camicia come fa la bionda Tine Andrea? Vi garantirete un tocco molto posh ma non batterete i denti!





In caso di freddo (e neve) scegliere che scarpe indossare non è un affare semplice. Fate come Tine Andrea e sfruttate alla grande il ritorno, sdoganatissimo, degli anfibi e indossateli con le mise più diverse. Persino con il cappoto lungo statementi!





Pellicce (noi vi consigliamo quelle sintetiche ed ecologiche) sono il capo "principe" quando le temperature scendono, come mostrano Pernille Teisbaek ed Emili Sindlev. Sfoggiate pure i modelli più over e fluffy! Se non ora quando?





Tutte le foto sono ©Getty Images