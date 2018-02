Generazioni di donne a confronto sulla passerella milanese di Donatella Versace

La sontuosa Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano ha ospitato la sfilata Autunno-Inverno 2018 di Versace.

In passerella le icone di ieri come Natalia Vodianova e Raquel Zimmermann incontrano le "nuove leve" più richieste del momento, da Gigi Hadid a Kaia Gerber, passando per l'italianissima Vittoria Ceretti, in un mix generazionale fatto di stili diversi che assecondano l'intero universo femminile.

Donne di tutte le età che hanno come obiettivo comune l'emancipazione e la possibilità di essere "quello che vogliono essere senza limiti, tabù o cliché". Un vero clan di donne consapevoli di ciò che vogliono e della determinazione necessaria per ottenerlo.

Stampe d'archivio a tinte arlecchino incontrano l'iconico tartan in versione multicolor su completi sartoriali, sui kilt scozzesi arricchiti da lunghe frange, sulle maxi gonne a balze abbinate a bustier di pelle e t-shirt con logo stampato, e sui minidress asimmetrici muniti di piume e ricami in paillettes.

Quando il look è in total black, il contributo colorato lo garantiscono gli accessori: dalle borse pitonate ai calzettoni a rombi fino alle sciarpe e i baschi, anche i dettagli cavalcano l'onda della tendenza fluo, must have indiscusso per la prossima stagione fredda.