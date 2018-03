Sulla passerella di Valentino grazia e romanticismo diventano le carte vincenti della femminilità

Non più indice di fragilità e debolezza, ma anzi la forza più grande delle donne di oggi.

È così che Pierpaolo Piccioli percepisce il romanticismo, e proprio in quest'ottica si sviluppa la nuova collezione di Valentino presentata sulle passerelle parigine.

La sfilata autunno inverno 2018 diventa così il pretesto ideale per lanciare un nuovo messaggio di femminilità assoluta e "potente".

Tuniche dalla silhouette fluida e dai bordi smerlati incontrano lunghi pantaloni sartoriali. Mantelle in lana e cappe dai ricami jacquard creano giochi di volumi e proporzioni sui look da giorno.

I cappotti con maniche a sbuffo e i trench di pelle dall'allure anni 70 hanno cappucci morbidi che incorniciano il viso, mentre dettagli e tagli asimmetrici scoprono centimetri di pelle, all'insegna di una sensualità elegante e raffinata.

La sera vede protagonisti gli abiti a bustier in raso o ricoperti di paillettes che svelano le spalle, ma anche longdress con maxi fiori stampati.

Il tutto viene declinato su una palette che spazia dai toni più delicati e pastello, come il rosa antico di un midi dress con le frange, per approdare a colori brillanti e decisi come l'azzurro, il verde, il giallo, il rosso e il rosa shocking.