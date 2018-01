Ultra Violet è il colore dell’anno decretato da Pantone: ecco qualche idea per abbinarlo al meglio.

Pantone l’ha eletto colore del 2018 e ora l’Ultra Violet si prepara a invadere gli scaffali dei negozi e di conseguenza anche il nostro guardaroba!

Il viola in tutte le sue sfumature, già in tempi non sospetti, aveva conquistato le passerelle ma adesso, in vista della primavera, sarà proprio l’Ultra Violet il grande protagonista delle nuove collezioni moda: dalle grandi griffe ai marchi low cost, non c’è brand che non abbia proposto per la nuova stagione capi e accessori declinati in questa tonalità così intensa e audace.

Colore che comunica “originalità, ingegno e pensiero visionario che ci indirizza verso il futuro”, l’Ultra Violet di certo non mancherà nell’armadio di ogni fashionista che si rispetti, ma come indossarlo senza commettere errori?

Forse non è una nuance facilissima da portare, ma con qualche accortezza è possibile abbinarlo in maniera impeccabile.

Con il denim, per andare sul sicuro, ma anche con il nero, il giallo o l’argento: ecco 7 abbinamenti da cui prendere spunto!





Abito Ultra Violet + sneakers bianche





Chemisier in seta con cintura in vita DIANE VON FURSTENBERG e sneakers in pelle ADIDAS

Credits: netaporter.com / adidas.it

Maglione viola + pantaloni color senape





Maglia con lavorazione a coste MAX&CO. e pantaloni con pinces frontali CHLOE’

Credits: it.maxandco.com / mytheresa.com

Scarpe Ultra Violet con volant + dolcevita di seta grigio perla





Scarpe con cinturino alla caviglia ZARA e maglia dolcevita in raso e seta FALCONERI

Credits: zara.com / it.falconeri.com

Pullover Ultra Violet + minigonna nera





Pullover in lana e mohair ACNE STUDIOS e minigonna in lana con tasche frontali COS

Credits: mytheresa.com / cosstores.com

PiuminoUltra Violet + blue jeans "regular"





Piumino viola trapuntato WEEKEND MAX MARA e jeans con l’orlo sfrangiato & OTHER STORIES

Credits: it.weekendmaxmara.com / stories.com

Abito elegante Ultra Violet + sandali argento





Vestito in velluto con bottoni perlati ALTUZARRA e sandali metallizzati di JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com / netaporter.com





Pullover Ultra Violet con scritta + pantaloni flare grigi





Maglione viola della Rainbow Collection di ALBERTA FERRETTI e pantaloni flare PAPER LONDON

Credits: albertaferretti.com / netaporter.com