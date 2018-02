Dai modelli a tinta unita a quelli dalle fantasie multicolor: le tute eleganti da non lasciarsi scappare questa stagione.

Una jumpsuit e qualche accessorio: cos’altro serve per essere impeccabili in ogni occasione?

La primavera è la stagione delle cerimonie, in questo periodo dell’anno cominciano a fioccare inviti per matrimoni e ricevimenti di ogni genere e avere nell’armadio nuove tute eleganti da sfoderare all’occorrenza può essere un’ottima idea.

Di solito in queste circostanze si prediligono cocktail dress e abiti bon ton ma, per una volta, perché non puntare su una jumpsuit lunga e svoltare il look con un solo pezzo (come fa, ad esempio Claudia Schiffer)?





(Splashnews)





Sono raffinate, pratiche e versatili e, anche se spesso vengono messe all’angolo in favore di altri capi, le tute eleganti hanno un coefficiente fashion davvero altissimo. Sono perfette con décolleté e sandali dai tacchi vertiginosi, super chic con kitten heels e scarpe flat: una vera arma segreta da sfoggiare sia di giorno che di sera.

Per andare sul sicuro ed evitare scivoloni di look questa primavera potrete optare per tute a tinta unita, con o senza maniche, arricchite da dettagli iper femminili come ricami, rouches e volant; se invece non avete paura di osare, modelli off the shoulder o monospalla, con inserti in pizzo e tulle o dalle stampe colorate sono quello che fa per voi.

Se siete in cerca di idee in vista della prossima sessione di shopping, ecco una selezione di proposte da mettere subito in wishlist!





TRUSSARDI Tuta lunga con scollo a V

Credits: trussardi.com

GANNI Tuta senza maniche in pizzo

Credits: mytheresa.com

H&M Tuta con le spalle scoperte con volant

Credits: 2.hm.com

HALSTON HERITAGE Tuta bianca in crepe

Credits: netaporter.com

IBLUES Tuta blu con pantaloni ampi

Credits: it.blues.it

LAVISH ALICE Tuta rosa monospalla

Credits: zalando.it

MAX&CO. Tuta in principe di Galles con fiori ricamati

Credits: it.maxandco.com

P.A.R.O.S.H. Tuta rossa con volant sulla manica

Credits: farfetch.com

PINKO Tuta in satin con inserto in tulle

Credits: pinko.com

RED VALENTINO Tuta in seta con stampa multicolor

Credits: farfetched

SEMICOUTURE Tuta smanicata in seta

Credits: farfetch.com

STELLA MCCARTNEY Tuta monospalla in maglia stretch

Credits: mytheresa.com

VALENTINO Tuta a gamba larga con scollo a V

Credits: farfetch.com

WON HUNDRED Tuta a maniche lunghe con scollo a V

Credits: zalando.it





ZARA Tuta a maniche lunghe con dettagli in pizzo

Credits: zara.com

ZIMMERMANN Tuta a pois in seta

Credits: farfetch.com