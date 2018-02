Quali sono i trench più glamour da tenere d’occhio? Ecco tutte le novità della stagione!

Durante le mezze stagioni, quando temperature ballerine e cambiamenti repentini del meteo rischiano di cogliervi alla sprovvista, completare le vostre mise con il trench potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Colonna portante del guardaroba femminile, il trench è davvero un’ancora di salvezza in quel periodo di transizione, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, in cui diventa difficile capire come vestirsi. Tra i capispalla primaverili è infatti uno dei più versatili e si abbina facilmente con qualsiasi tipologia di look.

A inserirlo nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2018 grandi griffe e catene del fast fashion che lo hanno proposto in mille salse diverse: dal classico trench beige doppiopetto, un timeless piece che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio, ai modelli oversize, passando per proposte più preziose, arricchite da piume, cristalli e altri dettagli che si fanno notare.

Trench corti sopra il ginocchio





Un trench dalla lunghezza midi, che si ferma appena sopra al ginocchio, è la scelta giusta per affrontare i mille impegni quotidiani con la giusta dose di comodità e glamour. Cosa indossare? Modelli doppiopetto o con maxi revers, dal fit aderente o oversize, dai colori pastello o dalle fantasie vivaci: questa primavera non avrete che l’imbarazzo della scelta.





Trench sopra il ginocchio: i modelli della primavera 2018 BURBERRY Trench classico corto Credits: farfetch.com



ESPRIT Trench morbido con maniche a palloncino Credits: espritshop.it



HERNO Trench doppiopetto con fantasia a quadretti Credits: herno.it





IBLUES Trench doppiopetto in cotone stretch Credits: it.blues.it



MARELLA Trench doppiopetto con laccetto sul polso Credits: it.marella.com



MAX&CO. Trench azzurro in micro-faille Credits: it.maxandco.com





MIU MIU Trench in cotone con cristalli Credits: mytheresa.com



RED VALENTINO Trench stile mantella in cotone beige Credits: mytheresa.com



DKNY Trench bianco con maxi revers e cintura in vita Credits: donnakaran.com



MACKAGE Trench rosa doppiopetto Credits: mackage.com

Trench lunghi





Se pensate che il trench si possa indossare solo di giorno, vi sbagliate. Ci sono modelli che, abbinati per bene, possono rivelarsi dei grandi alleati anche per la sera. I trench lunghi, dai tessuti pregiati o con applicazioni preziose, sono una valida alternativa ai classici cappottini bon ton. Provare per credere!

Trench lunghi: i modelli della primavera 2018 ACNE STUDIOS Trench bianco in twill di viscosa Credits: mytheresa.com



DESIGNERS REMIX Trench a quadretti con cintura in vita Credits: zalando.it



ISABEL MARANT Trench in cotone color kaki Credits: farfetch.com





PENNYBLACK Trench in tessuto fluido con impunture a contrasto Credits: it.pennyblack.com

PRADA Trench in cotone con piume sui polsini Credits: mytheresa.com



TAGLIATORE Trench doppiopetto con bottoni effetto corno Credits: tagliatore.com



VALENTINO Trench rosa in pelle Credits: netaporter.com





