Il mondo della Formula 1 scende in passerella con lo show di Tommy Hilfiger



S'ispira al mondo della Formula 1, da sempre una delle grandi passioni del brand, la nuova sfilata TOMMYNOW "DRIVE" presentata ieri sera a Milano da Tommy Hilfiger.

Dopo Londra, il brand americano ha scelto proprio la Capitale della Moda italiana per lanciare la nuova collezione "in-season", ossia pensata proprio per la Primavera 2018, con capi e accessori acquistabili direttamente dalla passerella secondo il format ormai consolidato del "See Now, Buy Now".

E il tema automobilistico fa la sua comparsa sui motivi grafici fatti di strisce da corsa, bandiere a scacchi e loghi d'archivio dall'allure vintage che decorano i look dallo stile grintoso, fatti di crop top, felpine, leggings di pelle e dettagli sporty.

Il marchio ha colto l'occasione per lanciare anche la nuova attesa capsule collection TommyXGigi, anch'essa un omaggio alla velocità, realizzata in collaborazione con la super top Gigi Hadid, ambasciatrice globale di Tommy Hilfiger.

A far da cornice all'evento esclusivo un tunnel futuristico con i suoni autentici di una gara di Formula 1, provenienti da altoparlanti Bose, mentre installazioni luminose con i LED simulavano le luci delle auto da corsa in movimento.

Gli oltre 2.000 ospiti presenti hanno inoltre potuto sperimentare il brivido della velocità con il Simulatore di guida F1 e la Sfida di pit stop F1, entrambi forniti da Mercedes-AMG Petronas Motorsport.













































PH: Daniela Losini