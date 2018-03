Se anche voi li adorate ma non sapete ancora come indossarli, leggete qui...



Che stivali e stivaletti bianchi siano tra i modelli più desiderati del momento non è certo una grande rivelazione.

Li abbiamo visti prima sulle passerelle dei designer più importanti, poi sui look di street style più cool di attrici, modelle e fashion insiders, e infine sono approdati nei negozi e nelle boutique che frequentiamo abitualmente.

Risultato? Dopo qualche reticenza iniziale (le scarpe bianche, si sa, non sono mai facilissime da portare), poi ampiamente superata, ce ne siamo innamorate alla follia e li abbiamo acquistati!

Ora il problema resta solo uno: come abbinarli per ottenere look favolosi?

La risposta ve la diamo noi con 6 abbinamenti top pensati per accontentare praticamente tutte.





STIVALI BIANCHI E ABITO DI JEANS





Puntare sull'alleanza con il denim è sempre una garanzia di successo. A noi piace scuro, con impunture a vista, nuance che con il bianco degli stivaletti si sposa alla perfezione.





Stivaletti TABITHA SIMMONS e abitino in denim FENDI.

Credits: farfetch.com e mytheresa.com







STIVALI BIANCHI E PANTALONI A RIGHE





I pantaloni striped, specialmente nella versione con righe verticali, sono un vero must di stagione. Scegliete un modello chic dalla silhouette sartoriale e soprattutto che sia corto alla caviglia, in modo da poter valorizzare al meglio i vostri ankle boots bianchi.





Stivaletti ALEXANDRE BIRMAN e pantaloni HAIDER ACKERMANN.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com





STIVALI BIANCHI E GONNA CHECK





Oltre alle righe, una stampa grafica che viene in nostro soccorso è senz'altro il check d'ispirazione british, altra grande tendenza della PE 2018. Puntate su una gonna midi con drappeggi e sarete cool al punto giusto.





Stivaletti JIMMY CHOO e gonna check VINCE.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





STIVALI BIANCHI E ABITO A FIORI





Se siete fan dello stile vintage, adorerete questo accostamento: stivaletti in pelle con tacco ampio e comodo e minidress a fiori con colletto e maniche a campana. Super seventies!





Stivaletti GIANVITO ROSSI e abito a fiori TORY BURCH.

Credits: mytheresa.com e toryburch.it





STIVALI BIANCH E JEANS CROPPED





Anche top del calibro di Gigi Hadid e Kendall Jenner amano questo mix & match e lo indossano spesso e volentieri: stivaletti e jeans cropped con orli sfrangiati, semplice con un twist.





Stivaletti RAG & BONE e jeans cropped J BRAND.

Credits: mytheresa.com





STIVALI E GONNA BLU NAVY





Parlando di colori, bianco e blu navy rappresentano un sodalizio perfetto secondo noi. In primavera-estate ancor di più. Perchè dunque non scegliere una raffinatissima gonna plissé declinata su questa sfumatura?





Stivaletti ALEXANDER WANG e gonna blu a pieghe FALCONERI.

Credits: net-a-porter.com e it.falconeri.com