Si chiamano Rylee i nuovi boots di Chloé e saranno il nuovo tormentone di stagione, già nella "shoe-list" di celeb e influencer.



Prima ci sono stati i "Suzanna", gli stivaletti in stile "tex" con fibbie e borchiette gold, modello subito ripreso dalla maggior parte delle grandi catene del low cost e riproposti in mille varianti possibili.

Ora Chloé si prepara a "bissare" quel successo con un nuovo modello che potrebbe spodestare, nel cuore delle fashion addicted, proprio i "fratelli maggiori".

Stiamo parlando dei "Rylee", i nuovi stivaletti stringati firmati della collezione P/E 2018 del marchio.





Segni particolari? Allure rock, dettagli cut-out e le ormai iconiche fibbie.

E, cosa da non sottovalutare, hanno già fatto breccia nel cuore di star come Jennifer Lawrence, Chrissy Teigen, Cheryl Cole e molte altre.

La versione più gettonata è, ovviamnete, quella black, ma anche le versioni in beige e cipria potrebbero riservare qualche sorpresa, come dimostra l'influencer Caroline Daur che ne ha indossato una versione cuissardes (assai difficile, in effetti, ma con quel certo "non so ché") per lo show della maison a Parigi.

Certo, sul fronte prezzo non sono proprio accessibilissimi (1.070 euro per le versione classica in pelle) ma scommettimo che li vedremo ai piedi di molte fashion addicted (e non solo).





Jennifer Lawrence indossa i Rylee di Chloé in nero (Credits: Splashnews.com)





Come la modella e attrice Chrissy Teigen (Credits: Splashnews).









Versione beige con stringhe a contrasto per la cantante britannica Cheryl Cole (Credits: Splashnews).

Più "stivale" che stivaletto, la variante in belel color cognac che l'influencer tedesca Caroline Daur ha sfoggiato alla sfilata Chloé di qualche giorno fa (Credits: Splashnews).