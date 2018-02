In collaborazione con PANDORA, per San Valentino abbiamo chiesto a Sonia Grispo di aprire il suo cuore e raccontarci alcuni aneddoti della sua storia d'amore.

Sonia Grispo non ha mai fatto mistero della sua storia d'amore, quella con Toni, ragazzo siciliano come lei che l'ha conquistata e che l'accompagna da sei anni nella sua vita on e off line da quel giorno a Siracusa.

Per celebrare il giorno di San Valentino con l'aiuto di PANDORA, abbiamo chiesto a Sonia di ripercorrere alcuni dei momenti chiave del suo fidanzamento e di interpretare in un servizio esclusivo i suoi gioielli preferiti delle nuove collezioni Esplosione d'Amore e Sigillo d'Amore, realizzati per esprimere un messaggio d'amore speciale nel giorno che celebra i sentimenti.

Tra romantici charm rifiniti a mano, quelli più divertenti ed allegri della linea Kiss More, i lucchetti e le chiavi che sigillano il voto d'amore degli innamorati, riuscirà Sonia a far arrivare a Toni il suggerimento per ricevere quello che desidera?

Il gioco di abbinamenti scelto da Sonia, tra pendenti con cuore e bracciali, romantici anelli e orecchini, rende ogni look unico: dall'abito cipria al minidress stampato fino al cappottino check, tutto è pronto per un appuntamento da non dimenticare.





Il primo pensiero d'amore (e il secondo)



"Il momento esatto in cui ci siamo conosciuti l’ho guardato distrattamente, come accade quando ti presentano tante persone in un’unica occasione e sei più concentrata a scandire il tuo nome che a memorizzare quello degli altri o a guardarli bene in volto. Finché non ci siamo seduti al tavolo di un bar, in questa piazza meravigliosa piena di luce e lì ho visto gli occhi di Toni brillare; “è bellissimo…” ho farfugliato, correggendomi subito dopo e dicendo che il tè che stavo bevendo era buonissimo.

Non avevo mai visto niente di più bello. La seconda cosa che ho pensato, mentre il nostro amico ci introduceva, raccontando un po’ di me a lui e viceversa, è stata che era una persona affascinante, con i suoi interessi, le sue passioni, la sua musica, le sue esperienze di vita.

Non riuscirei a stare con una persona che non mi seduce e intriga un po’ ogni giorno, in qualsiasi modo".

L'appuntamento di San Valentino perfetto



"Alcuni anni fa nella settimana di San Valentino mi trovavo fuori città per lavoro da alcuni giorni, come spesso accade. Quando la sera sono rientrata ed ho aperto la porta di casa, c’era una luce soffusa e in sottofondo una musica che Toni aveva composto per me. Lui fra le mani teneva dei cartelli, che faceva scorrere ad ogni strofa.

La canzone si intitola “No Movies” e racconta la nostra storia, ancora oggi quando la suona mi ricordo quel momento in cui, io che parlo sempre troppo, sono rimasta senza parole.

L’amore dovrebbe fare questo effetto, per me, lasciare spazio alle emozioni."

Il regalo che vorrei







"Comprerei un gioiello al giorno, non mi stancano mai. Nella mia storia d’amore ci sono gioielli che raccontano momenti importanti, che porto ogni giorno o che conservo per poi tirarli fuori dal loro cofanetto e indossarli quando ho voglia di rivivere una certa emozione.

Un gioiello può raccontare una storia, un legame o semplicemente esprimere quanto conosci una persona, tanto da volerle fare un regalo per sorprenderla, in una qualsiasi occasione, che sia San Valentino o qualunque giorno dell’anno.

Fra i miei gioielli preferiti della collezione PANDORA dedicata a San Valentino ci sono gli orecchini con lucchetto della collezione Sigillo d'Amore, piccoli e raffinati, perfetti per essere indossati tutti i giorni ed il bracciale della collezione Esplosione d'Amore, perfetto da solo o abbinato ad altri bracciali per creare un mix tutto personale".



Foto Marco Mezzani

MUA Antonia Deffenu

Sitting Editor Sara Moschini