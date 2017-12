Solo per vere "sneaker lovers": i modelli iconici di ieri che sono tornati di moda

La scorsa stagione ha riportato alla ribalta le grandi sneakers del passato: Adidas Superstar, Stan Smith, Nike Cortez, Reebok Pump.



Sebbene queste siano ancora sulla cresta dell'onda (e siamo certi ci resteranno ancora per molto tempo), ci sono altri modelli pronti a tornare a fare breccia nei nostri cuori.



Sarà per quell'imbattibile effetto-nostalgia che fa crescere la voglia di possedere di nuovo una scarpa che ha segnato un momento particolare oppure per il loro design inimitabile, ma anche questa stagione ci regala tantissimi modelli da scegliere. Scopriamoli insieme...







REEBOK, si chiamano Workout Plus Vintage, hanno un design rétro e una tomaia realizzata interamente in morbida pelle.



Credits: reebok.it















NIKE, si chiama Air More Uptempo '96 e riprende l'inconfondibile modello da basket reso celebre a metà degli anni '90.



Credits: oneblockdown.it











ADIDAS, il modello Campus è uno degli inconfondibili, con relative tre bande laterali simbolo del brand.



Credits: adidas.com







PUMA, le Suede Classic hanno fatto la storia in tante varianti colore. Base in suede e banda bianca a contrasto per queste classiche tennis.



Credits: zalando.it







NEW BALANCE, il modello 574 è stato creato nel 1988 e da allora sono un simbolo indiscusso in fatto di lifestyle.



Credits: newbalance.it















FILA, FX-100 è una scarpa nata negli anni '90. In pelle bianca, con logo ricamato.



Credits: oneblockdown.com











DIADORA, Game L Low Waxed è una scarpa da tennis dal design anni 70, in pregiata pelle pieno fiore con banda laterale e logo sulla suola.



Credits: oneblockdown.com











ONITSUKA TIGER, fiore all'occhiello di ASICS, la sneaker Mexico 66 è diventata un'icona in questa variante colore ma anche in quella gialla e nera indossata da Uma Thurman in Kill Bill.

Credits: onitsukatiger.com

PONY, si chiama Topstar Core questo modello in suede che riprende la classica versione nata nel 1975. In pelle morbida, lateralmente, c'è l'iconico motivo chevron.



Credits: pony.com