Dedicato alle "sneakers addicted": tutte le scarpe, e le tendenze, della Primavera 2018

Se siete tipe con i piedi per terra o semplicemente amanti della scarpa ginnica, la Primavera 2018 porta con sé tantissime sneakers "nuove-nuove". E ovviamente tantissimi modelli tra i quali orientarsi.



Le tendenze principali sono 5: ci sono ancora le "total white", ovvero le scarpe bianche e candide, ci sono quelle basse e tradizionali e le hi-top, alte in caviglia.



Novità più stagionali, invece, sono le sneakers "socks", comode da infilare come un calzino elastico e quelle chunky, grandi, ingombrandi, vagamente da teenager.

Diamo un'occhiata a questi nuovi arrivi: non vedrete l'ora di mettere ai vostri piedi un bel paio di sneakers nuove.









SNEAKERS BIANCHE: W IL "TOTAL WHITE"







Squadra che vince non si cambia, così come un bel paio di sneakers bianche. Candide, si abbinano a tutto e sono una garanzia per qualsiasi occasione.











Sneakers bianche Primavera Estate 2018 Sneakers in pelle bianca con logo T traforato TOD'S.



Credits: mytheresa.com



Sneakers in pelle bianca con zip dorata laterale ROGER VIVIER.



Credits: luisaviaroma.com



Sneakers Workout Vintage in pelle bianca REEBOK.



Credits: stylebop.com





Sneakers bianche in pelle e rete con placca in metallo SERGIO ROSSI.



Credits: luisaviaroma.com



Sneakers in pelle bianca con logo impresso COMMON PROJECT.



Credits: net-a-porter.com



Sneakers in pelle total white, JIL SANDER.



Credits: stylebop.com





Sneakers modello Jaysen in pelle bianca GEOX.



Credits: nordstrom.com



Snakers V-10 in pelle total white VEJA.



Credits: net-a-porter.com



Sneakers modello Adriana in pelle bianca ACNE STUDIOS.



Credits: mytheresa.com





/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

SNEAKERS "BASSE": LE CLASSICHE IMMANCABILI





Basse, sulla caviglia come in fatto di suola, le classiche scarpe da ginnastica (o da tennis) sono sempre un must al quale ricorrere in ogni momento della propria giornata.







Sneakers basse Primavera Estate 2018 Sneakers Court Classic SL/06 in vitello rosa antico SAINT LAURENT.



Credits: farfetch.com



Sneaker bassa in suede con perle applicate e suola "maxi", SUPERGA X PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI.



Sneakers Basket in pelle bianca e glitter dorati PUMA.



Credits: mytheresa.com





Sneakers Kingly Doodle in tela di cotone disegnata BURBERRY.



Credits: luisaviaroma.com



Sneakers in camoscio e tela con chiusura a strappo REVENGE X STORM.



Credits: luisaviaroma.com



Sneakers Superstar in pelle scamosciata rosa GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND.

Credits: in esclusiva su mytheresa.com



Sneakers in pelle con dettaglio a contrasto TORY BURCH.



Credits: luisaviaroma.com



/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

SNEAKERS ALTE: LE "HI-TOP" PIÙ COOL





Come le basse, anche le alte modello stivaletto tornano a ogni stagione. Dalle mitiche Vans alle Converse fino a qualche proposta più modaiola targata Chanel, si ispirano alle calzature dei giocatori di basket.















Sneakers alte Primavera Estate 2018 Sneakers SF Air Force 1 alte in pelle con suola a contrasto NIKE.



Credits: stylebop.com







Sneakers alte bicolore con logo CHANEL.



Credits: chanel.com



Sneakers Chuck Taylor All Star in versione velvet CONVERSE.



Credit: net-a-porter.com





Sneakers classica SKI8 VANS.



Credits: luisaviaroma.com



Sneakers h-top con maxi logo laterale GIVENCHY.



Credits: net-a-porter.com



Sneakers Bobby hi-top con zeppa interna ISABEL MARANT.



Credits: net-a-porter.com





/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

SNEAKERS "CHUNKY": A VOLTE RITORNANO

L'imperativo è esagerare. Suole grosse, soffici, alte e volumi abbondanti: le nuove sneakers di stagione sono oversize e ricordano i modelli in voga negli anni Novanta (ricordate le "Buffalo"?).







Sneakers chunky Primavera Estate 2018 Sneakers Eclypse con suola in gomma antiscivolo e chiusura in velcro STELLA MCCARTNEY.



Credits: farfetch.com



Sneakers senza lacci in pelle di vitello bianca con logo su soletta e chiusura a strappo PRADA.

Credits: farfetch.com



Sneakers chunky con dettagli ruches GANNI.



Credits: farfetch.com





Sneaker oversize in mix di materiali con effetto trapuntato BALENCIAGA.



Credits: balenciaga.com



Sneakers con suola alta e maxi lacci MM6 MAISON MARGIELA.



Credits: net-a-porter.com



Sneakers in pelle nera con suola platform EYTYS.



Credits: brownsfashion.com





/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

SNEAKERS "SOCKS": LE PIÙ AMATE DALLE FASHION ADDICTED





In tessuto elastico e morbido, le sneakers "effetto calzino" sono l'ideale per chi ama le scarpe leggere, comode e morbide

Sneakers Socks Primavera Estate 2018 Sneakers hi-top in tessuto elastico FENDI.



Credits: Mytheresa.com



Sneakers Aftergame in tessuto stetch con ricami Monogram LOUIS VUITTON.



Credits: louisvuitton.com



Sneakers alte in tessuto stretch VETEMENTS + REEBOK.



Credits: net-a-porter.com





Sneakers in tessuto elastico con borchie Rockstud VALENTINO.



Credits: valentino.com



Sneakers Ultraboost in tessuto elastico ADIDAS.



Credits: adidas.it



Sneakers elastiche con fascia logata BALMAIN.



Credits: nordstrom.com





Sneakers Dyllan in maglia con suola stile espadrillas ALEXANDER WANG.



Credits: luisaviaroma.com



Sneakers Dafne con calzino in lurex rosa D.A.T.E.



Credits: press office



/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...