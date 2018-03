Candide e facili da indossare: le sneakers bianche sono il must-have anche per la Primavera 2018



Ormai sono un classico immancabile: le sneakers bianche continuano a conquistare, per la loro semplicità e versatilità. Alte o basse, sono facili da abbinare e permettono di rendere casual e comodissimo qualsiasi look, anche con un completo o un abito impegnativi che rischierebbero di creare un effetto "overdressed" con qualsiasi altra scarpa.

Per la primavera 2018 sono tanti i modelli: dalle tradizionali ripescate dal passato, come le classiche Reebok o le tennis court semplici e minimal, a quelle con platform o suola chunky (quelle grosse per intenderci) che sono un vero trend di stagione.



Balenciaga ha lanciato le Triple S, già sold out in tutte le colorazioni (figuriamoci in bianco!) e Adidas ha rivisitato sulla stessa silhouette un pezzo iconico come le Superstar.



Non c'è ulteriore bisogno di introdurle, non credete? Diamo un'occhiata, una per una, alle nostre scelte del momento.





Sneakers modello Triple S in pelle di vitello con suola chunky BALENCIAGA.



Credits: mytheresa.com







Sneakers "Club C 85 Archive" in pelle bianca REEBOK.



Credits: luisaviaroma.com







Sneakers bianche "tecniche", GEL-LYTE V SANZE di ASICSTIGER ™.





Credits: asicstiger.com





Sneakers in pelle bianca trapuntata PRADA.



Credits: nordstrom.com







Sneakers "BBall" in pelle di vitello bianca COMMON PROJECTS.



Credits: mytheresa.com







Sneakers "The 1 Reimagined Air Jordan" in suede NIKE.



Credits: net-a-porter.com







Sneakers in pelle bianca traforata con suola chunky TOD'S.

Credits: store.tods.com









Sneakers in tessuto elastico con dettaglio cut out FENTY by RIHANNA.

Credits: mytheresa.com





Sneakers Superstar in pelle con platform ADIDAS ORIGINALS.



Credits: stylebop.com





Sneakers "game metal" bianche con dettagli silver e rosa metal DIADORA.

Credits: aw-lab.com





Sneakers V10 in pelle bianca con logo VEJA.



Credits: net-a-porter.com