Ampie e cool, ecco i nuovi modelli di stagione su cui puntare

I motivi per acquistare una borsa maxi? La praticità, l'ampiezza e il design classico, che non passa mai di moda.

Se per la sera si prediligono modelli di dimensioni ridotte, è pur vero che durante le borse grandi possono risolvere molte problematiche. Siete di fretta (o a dieta ferrea) e preferite passare la pausa pranzo alla scrivania mangiando il pasto preparato da casa? Solo in una borsa particolarmente capiente potrete infilare anche la vostra "schiscetta" (o "bento-box" come dicono i giapponesi).

Oppure avete un appuntamento con un'amica per un aperitivo post lavoro e volete cambiarvi all'ultimo minuto? Detto fatto: il look da sera sta comodamente nella borsa. E se vi siete appena iscritte in palestra ma detestate l'idea di portare la borsa sportiva? O volete portare a spasso per la città il vostro chihuahua?

Per queste, e altre mille evenienze, le borse maxi sono la risposta a tutto. Senza contare il loro essere particolarmente cool.

Come questa di Balenciaga, per esempio, design da shopper e decori pop.

Le maxi bag per la Primavera-Estate 2018 riprendono tendenze diverse, troverete delle sfumature pastello, più o meno accese, come il rosa e il carta da zucchero (nella foto un modello firmato Saint Laurent) ma anche i classici nero, terra bruciata e beige.

Abbiamo scelto per voi i 10 modelli must have su cui vale la pena investire in vista di una nuova stagione primaverile.

Sfogliate la gallery e puntate sul vostro preferito. Non ve ne pentirete!

Shopping Bag e borse maxi: i modelli della Primavera-Estate 2018 Borsa GIVENCHY Credits: netaporter.com

Borsa BALENCIAGA Credits: netaporter.com

Borsa AVAVAV Credits: avavav.com



Borsa CHLOÉ Credits: netaporter.com

Borsa VICTORIA BECKHAM Credits: netaporter.com

Borsa STELLA MCCARTNEY Credits: netaporter.com



Borsa RAG & BONE Credits: mytheresa.com

Borsa SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com

Borsa SALVATORE FERRAGAMO Credits: mytheresa.com



Borsa TOD’S Credits: mytheresa.com

