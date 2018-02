Draghi da Gucci e cuccioli da Tod's. Long dress e frange. New entry della settimana della moda e Millennials. Total black e tanto denim. Ecco il meglio della Milano Fashion Week e i trend più forti dell'autunno-inverno 2018-19

Alberta Marzotto, esperta e giornalista di costume, definisce la moda in uno dei suoi volumi come “il più acuto e spietato specchio dei tempi, ma anche il primo incubatore di ciò che sarà”. E questa Milano Fashion Week 2018 di spunti sul nostro presente (e prossimo futuro) ne ha forniti parecchi.

Le 156 collezioni - tra sfilate, eventi e presentazioni - hanno aperto la strada a riflessioni sul particolare momento storico che stiamo vivendo e sulle esigenze che ne derivano: c’è voglia di cambiamento, di rompere gli schemi e rifuggire l’omologazione. Lo dice forte e chiaro Alessandro Michele, il Re Mida - pardon, direttore creativo - di Gucci. Il suo show è stato uno dei più chiacchierati e criticati: l’idea di allestire una sala operatoria nell’head quarter dell’azienda e di portare in passerella creature ibride con teste mozzate e mini draghi indossati come fossero accessori non è piaciuta a Giorgio Armani, che ha espresso dopo il suo defilé le proprie perplessità a giornalisti e buyer, condannando questa “voglia di strafare a ogni costo”.





Sono creature ibride anche quelle portate in passerella da Moschino, hostess anni ‘50 dalla pelle blu, verde, gialla, in tailleur e cappellini bon ton. La provocazione di Jeremy Scott parte dalle teorie complottiste in voga nell’America di Trump (come l’Area 51 o la morte di Marilyn Monroe), rimandando in un certo qual modo al fenomeno globale delle fake news, piaga del nostro tempo amplificata dai social network.

E a proposito di social, in passerella da Tod’s le vere star sono i cuccioli, protagonisti assoluti e incontrastati del web. Che il brand abbia voluto far breccia nel cuore dei Millennials? A Instagram e Facebook (ma anche Snapchat e Twitter) l’ardua sentenza.

Ci prova anche Alberta Ferretti, schierando in passerella Kaia Gerber, figlia della super top Cindy Crawford e influencer da 3 milioni di follower, insieme a Gigi Hadid, presente pure da Tommy Hilfiger. Il marchio statunitense ha preferito Milano a New York per presentare la capsule collection TommyXGigi primavera-estate 2018, la quarta in collaborazione con la modella.



Di collaborazioni si parla in casa Moncler che, abbandonata Parigi, ha scelto la capitale meneghina per il lancio di Genius, nuovo progetto che ha coinvolto ben 8 stilisti - tra cui Pierpaolo Piccioli, alla direzione creativa di Valentino - chiamati a interpretare l’heritage della griffe di origini francesi con 8 diverse capsule di piumini.



Ancora collaborazioni, stavolta per Fendi che ha interpellato Fila per contaminare il suo storico logo con un tocco sportivo, capeggiando uno dei trend più forti della prossima stagione fredda: il mix eclettico tra lusso e activewear.

Ma quali sono gli altri must-have per la prossima stagione fredda? Scopriteli con noi.





Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Giacche, cappotti vs. bomber



La New York Fashion Week ci aveva già deliziato con moltissime proposte a tema giacca e Milano non è da meno. I capispalla visti sulle passerelle meneghine sembrano davvero accontentare tutte: si spazia dai classici doppiopetto sdrammatizzati da nuance confetto, come quelli di Herno e Tagliatore 0205, ai modelli in pelliccia o velluto, fino alle proposte più tecniche, ma assolutamente glamour di Woolrich, Moncler e Ottod’Ame.



Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Vestiti, monospalla vs. abiti castigati

Non solo capo da red carpet: il long dress è stato ormai ampiamente sdoganato e si indossa anche in occasioni più informali. Quelli di Salvatore Ferragamo ad esempio - monocromatici con dettagli plissé - sono perfetti anche di giorno, accostati a un paio di ankle boot e soprabito in nuance. Da riservare a serate e occasioni speciali le proposte monospalla di Roberto Cavalli ed Ermanno Scervino, sensualissime grazie a tagli studiati e giochi di trasparenze.



Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Completi e tailleur, stile maschile vs. stile femminile

Giacca e pantalone, chiodo e pencil skirt, soprabito e gonna lunga. I completi tornano ad avere un posto d’onore nel guardaroba. A ufficializzare il trend è Moschino: le sue aliene in tailleur sembrano arrivate dallo spazio per impartirci una bella lezione di stile, con giacche e gonne dai volumi misurati e dalle proporzioni perfette. Gusto formale ma rilassato per Emporio Armani che riporta in auge il gessato, tessuto maschile per eccellenza impreziosito da sottili sfumature metalliche.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Maglieria, maxi dress vs. micro pull



Mentre ci prepariamo ad affrontare le giornate più fredde dell’anno, le sfilate ci scaldano con tanta, tantissima maglieria. Le più freddolose gioiranno alla vista dei lunghi abiti in maglia di lana che ci accompagneranno nel corso del prossimo inverno. Se Woolrich ne propone una versione ideale per l’ufficio e la città, Max Mara lo rende elegantissimo puntando su cupe gradazioni melange e volumi fluidi. In direzione opposta vanno Marco De Vincenzo e Dondup con micro pullover fantasia.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Borse, clutch vs. shoulder bag

Clutch o shoulder bag? Qualunque sia la risposta all’amletico dilemma, preparatevi a portare con voi solo lo stretto indispensabile perché le borse per la prossima stagione fredda sono in formato mini. Micro secchielli, piccole e leziose tracolline, clutch di ispirazione retrò: questi i modelli più cool di stagione. Con qualche eccezione: le tote bag in pelle e tessuto di Furla e quelle con logo all print di Fendi.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Scarpe, tacco altissimo vs. calzature basse

“Così tante scarpe e solo due piedi”. Le parole di Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw nella serie cult Sex & The City ben si adattano alla nuova stagione, che su questo tema mette d’accordo tutte. Ci sono gli stiletti altissimi di Sergio Rossi, che inaugura la linea "sr MILANO" rieditando alcuni pezzi d’archivio; le luxury sneakers "MAXIPLATFORM H222" di Hogan con pellami specchiati e suole rainbow; le mules di Loriblu - ispirate all’iconico sandalo “Mignon” con strisce in pelle colorata, creato da Graziano Cuccù alla fine degli anni ’70 - e quelle firmate Weekend Max Mara, decorate dall'artista americano Richard Saja.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Denim, vissuto vs. sofisticato

Comodo, versatile ed evergreen, il denim prende la forma di pantaloni, giacche e camicie, fino a contaminare i capispalla. Blumarine lo tratta alla stregua di un tessuto sartoriale, arricchendolo con inserti in pelliccia tono su tono, Dondup lavora di sovrapposizioni dando luogo a eclettici total look, come Rossella Jardini, che rende l’ensemble più femminile con ricami e passamanerie.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Tartan, gipsy vs. preppy

Motivi scozzesi, stampe a quadri, check. Preparatevi ad aggiungere un tocco di scottish style ai vostri look. In versione preppy e multicolor, come vuole Versace o sottoforma di sofisticata mantella come da Woolrich. Prada lo rende (quasi) fluo, Max Mara lo interpreta in chiave gipsy-grunge, su gonnelloni abbinati a t-shirt stampate. Vi sembra troppo? Puntate allora sui blazer sartoriali di Maryling e Blazé.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Frange, glamour anni '20 vs. mood etno-chic

È questa la tendenza definitiva per l’autunno-inverno 2018, che ci vuole un po’ ballerine di Charleston, un po’ moderne cowgirl. Frange sottili ed elegantissime da Roberto Cavalli ed Erika Cavallini. Frange etno-chic da Missoni e N.21. Frange sulle borse di Emporio Armani e Alberta Ferretti. Frange-bijoux da Versace. Per dirla in due parole: frange ovunque.

Tendenze A/I 2018 Milano Fashion Week: Total black, prezioso vs. minimal

Back to black, verrebbe da dire. O forse no, visto che quello del nero totale più che un trend, è una rassicurante costante nello stile di molte. Un colore-non colore che si presta a qualsiasi occasione d’uso e che non annoia mai. Non ci credete? Date un’occhiata alle creazioni in pizzo di Ermanno Scervino, alle maxi cappe di Fendi o ai dress bon ton firmati Aspesi. Vi abbiamo convinte?



