Décolletée, stringate, sneakers, stivali: tutti i trend da non perdere, visti sulle ultime passerelle.

In shoes we trust. Le sfilate si sono appena concluse e le scarpe si riconfermano accessorio cult del guardaroba femminile. A dimostrare la supremazia di questo irrinunciabile fashion complemento sono le tantissime proposte viste in passerella, tutte diverse ma accomunate da una volontà ben precisa: quella di rendere unico lo stile di chi le indossa.

Che si tratti di un paio di tacco 12 o di mocassini super flat, la parola d’ordine è osare. Con uno stiletto scultura - come quelli avvistati da Balmain - o con un inaspettato inserto gioiello sulle sneakers, novità che arriva dritta dritta dallo show di Gucci. C’è chi le ha già consacrate a must have dell’anno, insieme a decolleté, maxi zeppe e cuissardes. Curiose? Non vi resta che proseguire la lettura e scoprire tutti, ma proprio tutti i trend a tema scarpe per la prossima stagione fredda.







Scarpe con tacco





Croce e delizia di ogni donna, le scarpe con tacco sono un vero e proprio must. Pare che Victoria Beckham non possa farne a meno (senza, dice, non riuscirebbe a concentrarsi), un po’ come la chiacchieratissima Emily Ratajkowski, che ama indossarli anche con la tuta.

Tra le novità dell’Autunno-Inverno 2018 ci sono vertiginose slingback dal tacco super sottile (Alexander Wang), ma anche modelli meno “estremi”, come le Mary Jane con tacco largo di Dolce & Gabbana. Ritornano poi le classiche décolletée a punta con tacco a spillo - una costante in quasi tutte le collezioni - declinate in tantissime nuance e fantasie. Vi attende una riunione in ufficio? Puntate sul modello in tartan di Michael Kors, dalla dimensione urban chic. Si prospetta una serata fuori? La versione bicolor con dettaglio oro di Louis Vuitton è quello che fa al caso vostro.







Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: scarpe con tacco Dolce & Gabbana Credits: Mondadori Photo

Bottega Veneta Credits: Mondadori Photo

Michael Kors Credits: Mondadori Photo



Alexander Wang Credits: Mondadori Photo

Louis Vuitton Credits: Getty Images

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Stivaletti





Effetto vintage, preziosi, rasoterra o con tacco. I tronchetti regalano subito un tocco grintoso ai look quotidiani. Da sfoggiare con un paio di jeans, ma anche con gonne plissé, mini dress e pantaloni coulottes. Romantici e femminili quelli proposti da Carolina Herrera, in velluto ceruleo; rétro quelli di Fendi, con gambale largo; da gran sera l’ankle boot di Alberta Ferretti con cristalli applicati che si contrappone agli stivaletti allacciati con tacco alto visti in passerella da Chloé.



Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: stivaletti Carolina Herrera Credits: Mondadori Photo

Chloé Credits: Getty Images

Giorgio Armani Credits: Mondadori Photo



Alberta Ferretti Credits: Courtesy of Press Office

Fendi Credits: Mondadori Photo

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Stivali





Stagione dopo stagione gli stivali continuano a essere una garanzia. Impossibile non possederne almeno un paio, ma se così fosse, sceglieteli subito tra i modelli dell’Autunno Inverno 2018/19. Cuissardes (Moschino), camperos (Emporio Armani), vintage boots in camoscio (Alberta Ferretti): le opzioni sono tantissime e si ispirano alle decadi più iconiche del passato, dagli anni ‘20 ai mitici ‘70.







Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: stivali Emporio Armani Credits: Mondadori Photo

Alberta Ferretti Credits: Courtesy of Press Office

Moschino Credits: Mondadori Photo



Chanel Credits: Getty Images

Elie Saab Credits: Getty Images

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Sneakers





Chiamarle scarpe da ginnastica sarebbe riduttivo, visto che da un bel pezzo sono entrate a far parte dell’abbigliamento quotidiano (e non solo). Merito degli stilisti, che nel corso del tempo hanno reso le sneakers un tipo di calzatura versatile e assolutamente trendy. A ribadire il concetto anche per la prossima stagione ci sono Gucci, John Richmond, Margiela, Versace e molti altri.







Scarpe basse: stringate e mocassini





Chi ha detto che comodità non possa far rima con stile? Le scarpe flat sono un vero e proprio accessorio salva-look adatto a qualsiasi occasione. Per non sbagliare basta andare sul classico, magari scegliendo un paio di stringate bicolore - come quelle firmate Antonio Marras - oppure optando per degli aristocratici mocassini, come Tod’s (da sempre) insegna.

E se proprio non riuscite a decidervi, arrivano in vostro soccorso Ermanno Scervino e Jil Sander con proposte “ibride” ma di sicuro effetto.







Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: scarpe basse Antonio Marras Credits: Mondadori Photo

Tod's Credits: Mondadori Photo

Ermanno Scervino Credits: Mondadori Photo



Gucci Credits: Mondadori Photo

Jil Sander Credits: Mondadori Photo

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Tacchi scultura





Scarpe come opere d’arte: è questo il trend più sofisticato della stagione fredda 2018-19. Il solito tacco a stiletto cede il passo - è proprio il caso di dirlo - a micro sculture ricche di glamour. È Balmain ad aprire la strada a felici sperimentazioni su questo tema con stivaletti dal tacco gioiello, seguito da Fendi, Dries Van Noten e Dolce & Gabbana.

Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: tacchi scultura Balmain Credits: Getty Images

Tom Ford Credits: Mondadori Photo

Dolce & Gabbana Credits: Mondadori Photo



Dries Van Noten Credits: Getty Images

Fendi Credits: Mondadori Photo

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Maxi zeppe e plateau





Cadute nel dimenticatoio per qualche stagione, le zeppe tornano a dominare le passerelle e i nostri armadi. La prova definitiva arriva da Jeremy Scott - e dalle sue stringate multicolor - ma soprattutto dagli stivali con plateau esagerato di Vivienne Westwood, resi ancora più estrosi dai lacci fluo. Zeppe e plateau anche in casa Versace e Saint Laurent, dove il fil rouge risiede nella stampa effetto cocco, mentre da Miu Miu protagonista è la vernice.



Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: maxi zeppe e plateau Miu Miu Credits: Getty Images

Versace Credits: Mondadori Photo

Vivienne Westwood Credits: Getty Images



Jeremy Scott Credits: Mondadori Photo

Saint Laurent Credits: Getty Images

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Scarpe animalier





Lo abbiamo visto imperversare su cappotti, tailleur, sciarpe e persino borse. L’animalier contamina ora anche le calzature, ma il risultato è tutt’altro che stravagante. Le décolletée maculate di Michael Kors, ad esempio, si dimostrano assolutamente perfette anche con le mise più formali. Come le slingback bianche e nere di Tom Ford con micro tacco. Non sono da meno Blumarine e Miu Miu - che scelgono pellami effetto pitone - mentre N.21 arricchisce con inserti in cavallino le sue creepers.







Trend sfilate Autunno-Inverno 2018: scarpe animalier Michael Kors Credits: Mondadori Photo

Blumarine Credits: Mondadori Photo

Tom Ford Credits: Mondadori Photo



Miu Miu Credits: Getty Images

N.21 Credits: Mondadori Photo

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Ph. Credits immagine di apertura: Getty Images