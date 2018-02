Alti e sexy, bassi e dall'allure bon ton, oppure grossi e super comodi? Scoprite i tacchi più adatti al vostro stile.

Regalano un'andatura sexy e ci fanno sentire, nell'istante stesso in cui le indossiamo, più glamour che mai. Parliamo delle scarpe con il tacco, indiscutibilmente una delle passioni più inossidabili di noi donne. Mettono d'accordo praticamente tutte ma con le dovute differenze di modello, da scegliere appunto in base allo stile personale di ognuna di noi.

C'è chi non sa resistere a un paio di tacchi alti (a volte anche altissimi) e a spillo. Chi preferisce la comodità e la stabilità dei tacchi grossi, conosciuti anche come block heels. E ancora, chi punta sull'allure ladylike che solo un paio di kitten heels sa regalare al look.

Avete già individuato la vostra tipologia del cuore e siete pronte per una sessione di shopping? Abbiamo raccolto, categoria per categoria, le varianti più cool della Primavera-Estate 2018. Date un'occhiata.









SCARPE CON TACCO ALTO (12 CM e DINTORNI)





Trattasi senza alcun dubbio delle più impegantive e delle più sensuali nell'universo delle scarpe con il tacco. Le più ambite si aggirano sui 12 centimetri circa e per calzarle il nostro piede compie uno sforzo enorme che ci farà pagare senza sconti. Ma diciamocelo: sono talmente belle che ne vale comunque la pena.





Le scarpe con tacco alto In tessuto drappeggiato a fiori BALENCIAGA.

In pelle metallizzata CASADEI.

In pelle scamosciata DOLCE & GABBANA.

Con inserto in plexi GIANVITO ROSSI.

In pelle silver GIORGIO ARMANI.

In vernice nera con tacco scultura SAINT LAURENT.

Rosa pastello con fibbia metallizzata SERGIO ROSSI.

So Kate in pelle metallizzata celeste CHRISTIAN LOUBOUTIN.

In pelle matelassé con borchie e punta gold VALENTINO.

/ 9 Tutte le foto









SCARPE CON TACCO LARGO, COMODE E CHIC





Alte o medie, dipende dai vostri gusti e dalle vostre esigenze. La caratteristica che balza subito all'occhio è la larghezza del tacco, ampio e stabile (lo si chaima appunto block heel), che consente di camminarci anche di giorno (e anche tutti il giorno) senza patire le pene dell'inferno. I piedi ringraziano, lo stile non ne risente, anzi. Tutti felici e contenti, insomma.





Le scarpe con tacco largo (e comodo) In vernice rosa pastello.

In pelle dorata con punta a contrasto CHANEL.

Silver con bordi smerlati CHLOÉ.

In vernice azzurra con tacco inclinato L'AUTRE CHOSE.

Con tacco rotondo PRADA.

Rosse con punta squadrata TOD'S.

In satin cipria con fiocco nero ZARA.

/ 7 Tutte le foto









SCARPE CON TACCO BASSO: W IL KITTEN HEEL!







Infine ci sono loro, le celebri kitten heels, ossia il modello con tacco sottile e basso o midi. In termini di comodità rappresentano in pratica una via di mezzo tra le categorie precedenti. Per quanto riguarda lo stile, sono la soluzione perfetta per chi vuole aggiungere con un semplice accessorio una buona dose di bon ton nel proprio guardaroba: per completare una mise elegante o impreziosire un look più casual. A voi la scelta.





Le scarpe con tacco basso o kitten heels In suede celeste ALEXANDRE BIRMAN.

In vernice rosa cipria CHRISTIAN LOUBOUTIN.

Slingback con nastro DIOR.

In suede black JIMMY CHOO.

In vernice con fiocco di strass a contrasto MARC JACOBS.

Con fiocco in tessuto Vichy MIU MIU.

In vernice nude con fibbia metallizzata ROGER VIVIER.

/ 7 Tutte le foto









