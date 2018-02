Dai mocassini alle ballerine, ecco le versioni di scarpe più raffinate della nuova stagione...rigorosamente flat

E chi l'ha detto che l'eleganza sia una prerogativa solo e soltanto delle scarpe col tacco? Una tendenza che accomuna quasi tutte le donne è quella di sfoderare a colpo sicuro i tacchi alti quando si ha un'occasione speciale a cui partecipare, senza prendere minimamente in considerazione le versioni flat, quasi a volerne sminuire l'estrema raffinatezza.

Che ne dite di fare una bella inversione di marcia? Sì, perchè sono davvero tantissimi i modelli bassi dall'allure super chic di cui dovremmo approfittare.

Per convincervi a cambiare idea, abbiamo selezionato alcuni dei pezzi must have della primavera estate 2018.

Ballerine glitter, mules ricamate, loafer di velluto, mocassini in vernice, sabot di raso impreziositi da fiocchi e strass, ciabattine slingback in pelle intrecciata e molto altro ancora.





Scarpe basse: i modelli più eleganti della PE 2018 N°21 Mules in raso avorio open toe con maxi fiocco.

Credits: numeroventuno.com

AQUAZZURA Ballerine di velluto con strass e bottoni gioiello.

Credits: net-a-porter.com

GIORGIO ARMANI Stringate con cinturino alla caviglia.

Credits: armani.com



ASOS Mules di raso con fiocco.

Credits: asos.com

BALENCIAGA Ballerine aperte sul tallone in tessuto arricciato.

Credits: net-a-porter.com

BOTTEGA VENETA Ciabattine in pelle intrecciata.

Credits: bottegaveneta.com



DIOR Ballerine slingback

Credits: dior.com

JIMMY CHOO Ballerine glitter a punta.

Credits: mytheresa.com

LELLA BALDI Ballerine in suede con dettagli cut-out.

Credits: lellabaldi.com



ZARA Slippers in velluto con ricamo di paillettes.

Credits: zara.com

NICHOLAS KIRKWOOD Loafer in pelle martellata.

Credits: net-a-porter.com

RUPERT SANDERSON Ballerine a punta dorate.

Credits: net-a-porter.com



& OTHER STORIES Slippers satin con ricami.

Credits: stories.com

TABITHA SIMMONS Ballerine in suede con cinturino.

Credits: net-a-porter.com

TOD'S Mocassini in pelle metallizzata.

Credits: tods.com



VALENTINO Ballerine Rockstud di vernice.

Credits: valentino.com

/ 16 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...