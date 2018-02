Niente sfilata ma un lookbook splendido con protagoniste donne contemporanee e di isprazione: Rodarte presenta la sua collezione autunno-inverno 2018 (con sorpresa)!

Una serie di scatti che sembrano provenire da un'altra epoca, quasi rimersi da qualche vecchio baule: Kate e Laura Mulleavy, le sorelle fondatrici del brand RODARTE hanno presentato la collezione Autunno-Inverno 2018 in maniera diversa.

Nessuna sfilata durante la fashion week di New York (che aprirà i battenti settimana prossima), ma un lookbook che raccoglie una serie di ritratti che hanno per protagoniste un gruppo eterogeneo di donne di diversa etnia, professione ed età ma tutte talentuose e "d'ispirazione".

Sono Ava Phillippe (figlia di Reese Witherspoon), la regista Gia Coppola, la cantante Grimes, la frontwoman dei Sonic Youth Kim Gordon, le attrici Tessa Thompson e Miranda July, solo per fare qualche nome, tutte immortalate dalla fotografa Autumn de Wilde in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.



A far da sfondo, piante e fiori che "abbracciano" e circondano le modelle e le crezioni della nuova collezione di Rodarte: tinte pastello e bagliori cremisi incontrano la perfezione dei pizzi leggeri e delle decorazioni floreali, perdendosi infine in nuvole di impalpabile tulle.

E in questo scenario romantico e onirico "spicca" una modella in particolare: Kirsten Dunst, attrice e cara amica delle due sorelle Mulleavy (ha interpretato "Woodshock", prima opera cinematografica delle due designer), posa incinta, come una moderna Venere di Botticelli, rivelando per la prima volta la sua gravidanza.

Scoprite con noi gli scatti della collezione di RODARTE:









Rodarte: il lookbook per la Fall Winter 2018 L'attrice Kirsten Dunst.

Credits: rodarte.com

L'artista e cantante Grimes.

Credits: rodarte.com

Le sorelle artiste Chloe X Halle.

Credits: rodarte.com



Ava Philippe, figlia di Reese Witherspoon.

Credits: rodarte.com

L'artista e cantante dei Sonic Youth, Kim Gordon.

Credits: rodarte.com

La cantautrice e arpista Joanna Newsom.

Credits: rodarte.com





L'attrice Hong Chau.

Credits: rodarte.com

La regista Gia Coppola.

Credits: rodarte.com

L'attrice e commediografa Danai Gurira.

Credits: rodarte.com



L'attrice Miranda July.

Credits: rodarte.com

La giovane attrice Rowan Blanchard.

Credits: rodarte.com

La modella Madisyn Ritland.

Credits: rodarte.com



L'attrice Tessa Thompson.

Credits: rodarte.com



