A volte ritornano (ma non se ne sono mai davvero andati)... impazza la moda dei pois: gli allegri “polka dots” aggiungeranno uno scenografico e sofisticato tocco retrò al look primaverile.

La moda mescola, frulla, shakera ma alla fine, non rinuncia a quel mix infallibile tra passato e modernità tanto amato anche dai millennials.

Tra i pattern più amati e dall'allure vintage per eccellenza ci sono loro, gli intramontabili pois, che spuntano un po’ ovunque, su pellami e tessuti leggeri, conferendo bellissime illusioni optical, dinamicità e inediti effetti tridimensionali.

La versione black&white, per la bella stagione, è la più apprezzata ma compaiono anche con delicata sobrietà su tinte chiare come il rosa antico, il bianco e il sabbia.

I polka dots, come li chiamano gli inglesi, sono ormai diventati un motivo cult e vengono declinati, in versione mini e oversize, in un mix and match divertente su mini dress di chiffon, gonne a godet stile anni 50 e su eleganti bluse stampate in seta.

Quella dei pois è una febbre contagiosa, da indossare con disinvoltura e un pizzico di ironia, realizzando outfit originali e très chic.

Nella gallery abbiamo selezionato i capi must a pois per la SS 2018.

ADIDAS, sneakers "Gazelle" a pois neri con sfondo bianco.





Credits: farfetch.com

ASPESI, camicia di seta declinata in blu navy decorata con pois bianchi.





Credits: farfetch.com

BALENCIAGA, décolleté con tacco a spillo, realizzata in seta bianca e pelle.





Credits: farfetch.com

BURBERRY, camicia rossa a maniche corte e pois bianchi.





Credits: matchesfashion.com

DOLCE&GABBANA, abito midi in chiffon di seta con volant.





Credits: mytheresa.com

FAITHFULL, jumpsuit nera con stampa polka dot.





Credits: modaoperandi.com

MANILA GRACE, borsa a mano "Felicia" con stampa a pois con manico e chiusura in pelle.





Credits: manilagrace.com

MAISON MARGIELA, abito longuette blu navy con pois bianchi, impreziosito da dettagli dorati.





Credits: maisonmargiela.com

MARC JACOBS, camicia oversize a pois bianchi e sfondo tortora.





Credits: farfetch.com

PAUL ANDREW, décolleté in gros grain con stampa pola dot.





Credits: lanecrawford.com

PENNYBLACK, gonna a godet nera a vita alta con pois ton sur ton.





Credits: pennyblack.com

RED VALENTINO, camicia con dettaglio a fiocco e stampa a pois.





Credits: redvalentino.com

SAINT LAURENT, mini abito monospalla con maniche ampie e stampa polka dot.





Credits: matchesfashion.com

SELF PORTRAIT, top asimmetrico in satin a pois rossi con volant.





Credits: modaoperandi.com

ZARA, borsa a mano con tracolla stampata con motivo polka dot.





Credits: zara.com