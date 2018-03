Il parka si conferma un fedele alleato in questo periodo di transizione: ecco i modelli più cool da sfoggiare in questa stagione.

È uno di quei capi must del guardaroba invernale, nella versione imbottita con cappuccio è un’ottima alternativa ai classici piumini e una scelta vincente per affrontare le temperature più rigide. Ma chi l’ha detto che il parka possa essere indossato solo d’inverno? In una stagione così incerta come quella primaverile, poter contare su un capospalla pratico e fashion può essere il segreto di stile per azzeccare il look giusto senza doversi più preoccupare dei capricci del meteo.

Si può indossare con un semplice paio di jeans skinny e un maxi cardigan o, in versione più femminile, con gonne plissé e bluse, si presta davvero a un’infinità di abbinamenti.

Visto che investire sui capispalla più leggeri, da sfruttare in questo periodo di transizione, può essere un’idea furba, noi abbiamo selezionato una serie di modelli che, al contrario di quanto si possa pensare, riuscirete ad abbinare senza fatica ai vostri look primaverili.

Dall’intramontabile parka verde militare, un evergreen che non passa mai moda, ai modelli a fantasia o dalle delicate tonalità pastello senza dimenticare i parka water-repellent, l’arma vincente per non farsi trovare impreparate nei giorni di pioggia: ecco 15 proposte da acquistare subito!

ACNE STUDIOS Parka lungo in cotone

Credits: netaporter.com









BURTON Parka verde con cappuccio regolabile

Credits: zalando.it













HERNO Parka corto in cotone

Credits: farfetch.com









IBLUES Parka effetto denim

Credits: it.blues.it













MAX&CO. Parka color senape in gabardine di cotone

Credits: it.maxandco.com

















MARNI Parka blu con tasche laterali

Credits: farfetch.com













RED VALENTINO Parka rosa con cappuccio

Credits: farfetch.com









P.A.R.O.S.H. Parka blu con cappuccio

Credits: farfetch.com









SAINT LAURENT Parka in cotone con ricami

Credits: mytheresa.com













S MAX MARA Parka reversibile con cappuccio

Credits: mytheresa.com









SAINT TROPEZ Parka da pioggia con cappuccio

Credits: zalando.it













SCHMUDDELWEDDA Parka con fantasia a pois

Credits: zalando.it









VILA Parka impermeabile con cappuccio

Credits: zalando.it













WOOLRICH Parka sopra il ginocchio con cappuccio

Credits: farfetch.com









ZARA Parka verde water repellent

Credits: zara.com