Non più solo prerogativa dell'abbigliamento da palestra: ecco i nostri look mix&match a cui ispirarsi

Sono praticamente ovunque: dalle boutique delle grandi griffe agli scaffali dei brand low cost, non c'è scampo. Parliamo dei "pantaloni della tuta", quelli insomma che un tempo si usavano SOLO e soltanto per fare sport e che ora invece sono stati sdoganati tra i capi più cool da indossare persino di sera.

Un caso controverso che trova tante adesioni entusiaste (non c'è fashion influencer di turno che non ne abbia sfoggiato un paio negli ultimi mesi), ma che lascia in molte anche diverse perplessità.

La prima di tutte? Al di là dei gusti personali e della vestibilità, da valutare in base al proprio fisico, il dubbio più grande rimane sul come abbinarli.

Per risolvere questo dilemma, abbiamo cercato alcune soluzioni per integrarli alla perfezione nel guardaroba di tutti i giorni, ma anche qualche combinazione glam da osare la sera.

Scegliete il vostro mix&match preferito e lasciatevi tentare dalle nostre proposte di shopping.





PANTALONI DELLA TUTA E CAMICIA





Dimenticatevi della classica t-shirt di cotone o della canotta sporty con cui li indossereste per fare jogging. Per renderli più speciali, provate invece con una camicia elegante, magari in seta o impreziosita da ruches e volant. Da infilare rigorosamente dentro ai pantaloni.





Pantaloni MIU MIU e camicia MARC JACOBS.

Credits: net-a-porter.com





PANTALONI DELLA TUTA E DÉCOLLETÉ





Un altro modo perfetto per rendere questo modello di pantaloni decisamente più chic è quello di mixarli con scarpe con il tacco. E quale scarpa migliore di una bella décolleté in pelle? Che, guardate un po', slancia anche la figura, e la cosa non guasta affatto.





Pantaloni KENZO e décolleté PRADA.

Credits: net-a-porter.com





PANTALONI DELLA TUTA E GIACCA DI JEANS





Se cercate una soluzione casual per tutti i giorni, il denim è la risposta. Scegliete il modello di pantaloni della tuta più iconico in assoluto, quello con bande laterali bianche per intenderci, e abbinateci una giacca di jeans chiara per un risultato davvero cool.





Pantaloni MONSE e giacca di jeans H&M.

Credits: net-a-porter.com e hm.com





PANTALONI DELLA TUTA E FELPA





Se la parte superiore dell'outfit, volete scegliere qualcosa di più semplice e basic, come una felpina, via libera a pantaloni della tuta ma in versione luxe, come le versioni ricoperte di strass e paillettes. Glam al punto giusto.





Pantaloni ASHISH e felpa STELLA MCCARTNEY.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com





PANTALONI DELLA TUTA E SNEAKERS





Pantaloni della tuta e sneakers sono un connubio classico, direte voi. Ma è l'atteggiamento che cambia. Indossateli con scarpe da ginnastica in pelle bianca, più da passeggio diciamo, e mixatele con capi più eleganti del crop top tecnico. Tranquille, nessuno penserà che state andando in gym.





Pantaloni FALCONERI e sneakers ADIDAS.

Credits: it.falconeri.com e adidas.it





PANTALONI DELLA TUTA E GIACCA DI PELLE





A livello di capispalla un altro mix vincente è quello con la biker jacket in pelle. Nera o giocata sulle tinte pastello protagoniste di stagione, a voi la scelta. Ma il tocco rock è assicurato!





Pantaloni OPENING CEREMONY e giacca di pelle IRO.

Credits: net-a-porter.com