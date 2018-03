Pronte a scoprire i 5 trend che non possono mancare nel guardaroba più cool di stagione?

I pantaloni must have della Primavera 2018? Sono 5 le tendenze che non potremo ignorare, neanche volendo. Il motivo è semplice: saranno praticamente dappertutto!

Iniziamo con una delle tendenze più forti degli ultimi mesi: i pantaloni rosa, femminili e super glamour. Non c'è fashion influencer degna di questo nome che non ne abbia almeno un paio nell'armadio.

Resistono poi le stampe. In particolare le righe verticali, che hanno dalla loro anche l'enorme pregio di allungare la figura, facendoci sembrare più alte e slanciate.

E naturalmente la fantasia check (o a quadri), che per la bella stagione si declina anche su nuove versioni più fresche e colorate.

Ci hanno conquistate lo scorso inverno, si riconfermano super anche in primavera: parliamo dei pantaloni con le bande laterali dall'allure sporty-chic perfetti per dare un tocco disinvolto anche ai look più eleganti.

Infine, tra i trend più forti dell'anno non possiamo non notare i pantaloni effetto vinile. D'accordo, d'accordo, non sono semplicissimi da indossare e neppure da "sdrammatizzare". Ma una volta trovati i pezzi giusti con cui mixarli, siete a cavallo!





PANTALONI ROSA





Da quelli classici a sigaretta al modello in tessuto satin più prezioso, i pantaloni rosa entrano di diritto tra i capi must have della primavera 2018. Da abbinare con altre nuance pastello per un risultato femminile e bon ton.





PANTALONI A RIGHE VERTICALI





Come già detto, le righe verticali creano un effetto ottico prezioso che regala grande slancio alla figura. Servono altri buoni motivi per correre ad acquistarli in 3, 2, 1...?





PANTALONI A QUADRETTI (O "CHECK")





Il check non ci abbandona neanche nella bella stagione, questa è ormai una grande certezza: classico o rivisitato su nuance pastello, eccolo fare la sua comparsa anche sui pantaloni top della primavera.





PANTALONI CON BANDE LATERALI





Più che una tendenza, una riconferma: i pantaloni con le bande laterali a contrasto e la silhouette sartoriale non accennano minimamente a perdere appeal. Perfetti all day long, dall'ufficio al tempo libero.





PANTALONI EFFETTO VINILE





Se vi sembrano un po' too much, lo capiamo perfettamente! Ma se avete voglia di sperimentare e osare ogni tanto con il look, potrebbero rivelarsi un'arma vincente. Certamente nel giusto contesto e smorzati ad hoc da capi casual come un paio di sneakers e una t-shirt easy.





Tutte le foto di street style sono @Getty Images