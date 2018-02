Dalle sneakers agli stivaletti in pelle, ecco quali sono le scarpe giuste da indossare con i "culotte pants".



Tra i capi di tendenza delle ultime stagioni ci sono loro: i pantaloni culotte, ossia il modello dalla silhouette ampia e svasata che arriva al polpaccio.

Super cool anche d'inverno, certo, ma è proprio con la bella stagione che il loro potenziale glamour sale esponenzialmente. Da portare di giorno, magari con una t-shirt basic e scarpe flat, ma anche di sera, impreziositi da una blusa in seta e tacchi alti.

Non è sempre facilissimo però trovare le scarpe giuste da abbinare per valorizzarli al meglio e ottenere look stilosi.

Noi abbiamo individuato 7 tipologie che si prestano piuttosto bene a questo scopo: dalle sneakers colorate agli ankle boots rock, dalle raffinate mules alle classiche e intramontabili décolleté, passando per mocassini, flatform e sandali con tacco, in base all'occasione e alle vostre preferenze.









PANTALONI CULOTTE E STIVALETTI





Gli stivaletti sono la soluzione ideale quando si vuole aggiungere un tocco grintoso a un look da giorno senza strafare. Rock al punto giusto con i culotte pants in denim.





Culotte SACAI e stivaletti GIANVITO ROSSI.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com







PANTALONI CULOTTE E SABOT









Valida alternativa ai sandali sono le mules, più comunemente conosciute come sabot. Il modello con tacco alto slancia la figura e sta anche divinamente con i nostri amati culotte pants: provare per credere.









Culotte STELLA MCCARTNEY e mules MERCEDES CASTILLO.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





PANTALONI CULOTTE E DÈCOLLETÈ









Un'accoppiata classica e sempre vincente. Del resto è sempre facile andare sul sicuro con un paio di décolleté femminili e glamour, proprio come queste sling-back con tacco alto e sottile.









Culotte VALENTINO e décolleté PRADA.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





PANTALONI CULOTTE E PLATFORM





Proprio la caratteristica saliente di questi pantaloni, ossia la loro lunghezza a metà polpaccio, rende fondamentale la scelta delle scarpe giuste, perchè sono assolutamente in bella vista. Un paio di platform in velluto e pelle e il gioco è fatto: si guadagnano persino preziosi centimetri in altezza, senza rinunciare alla comodità.





Culotte ALEXANDER MCQUEEN e plarform MIU MIU.

Credits: net-a-porter.com e store.miumiu.com





PANTALONI CULOTTE E SNEAKERS





Anche le sneakers si sono guadagnate un posto d'onore tra le calzature più versatili e cool. E non fa certo eccezione la combo con i pantaloni culotte.





Culotte LORO PIANA e sneakers ADIDAS.

Credits: mytheresa.com e adidas.it





PANTALONI CULOTTE E STRINGATE





Il dress code perfetto per l'ufficio? Culotte pants in tartan e scarpe maschili stringate in pelle nera, magari arricchite con borchie metallizzate per un pizzico di glamour.





Culotte ISABEL MARANT e mocassini CHURCH'S.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





PANTALONI E SANDALI CON TACCO





Per una mise super chic, da sera o da cerimonia, i sandali con tacco sono sempre un'ottima idea. Come questa variante in suede color-block perfetta con i raffinati culotte pants avorio.





Culotte FENDI e sandali JIMMY CHOO.

Credits: mytheresa.com