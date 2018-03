Nell'attesa di scoprire gli abiti che indosseranno le star agli Oscar 2018, ripercorriamo insieme le mise che abbiamo amato di più negli ultimi anni



Il countdown per gli Oscar 2018 è ufficialmente iniziato: domenica 4 Marzo, infatti, il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà la 90esima edizione degli attesi Academy Awards.

Anche voi non vedete l'ora di scoprire gli abiti sontuosi, le scarpe "to die for" e i gioielli da sogno che indosseranno le attrici più amate del momento durante la Notte più glamour di Hollywood? Ancora un po' di pazienza e lo sapremo, ormai manca davvero pochissimo.

Nel frattempo che ne dite di fare un piccolo gioco per testare la vostra memoria fashion? Chi si ricorda quali sono i look più stilosi degli ultimi anni che ci hanno fatto innamorare a prima vista ed esclamare WOW nelle passate edizioni?

La nostra personale classifica delle "Best of the best" non può certo non annoverare Gwyneth Paltrow nel lontano 99: una vera e propria "visione" nella nuvola rosa di Ralph Lauren. Très chic!

Indimenticabili anche le mise sfoggiate, rispettivamente nel 2001 e nel 2004, da Julia Roberts e Charlize Theron: la prima in Valentino vintage nero con profili bianchi, la seconda in Gucci ricoperto di strass.

Parlando di tempi più recenti, noi abbiamo trovato semplicemente perfetti gli outfit di Jennifer Lawrence nel 2013 con lo strapless dress a meringa di Dior Couture, Lupita Nyong’o nel 2014 in azzurro plissé di Prada e Emma Stone nel 2015 con l'abito oro con ampio spacco di Elie Saab Couture.

Ecco una carrellata dei nostri look preferiti degli Oscar degli ultimi anni!









Oscar: gli abiti più belli degli ultimi anni Jennifer Lopez in Elie Saab nel 2015.

Credits: Getty Images

Emma Stone in Elie Saab Couture nel 2015.

Credits: Getty Images

Lupita Nyong’o in Prada nel 2014.

Credits: Getty Images





Angelina Jolie in Elie Saab nel 2014.

Credits: Getty Images

Jennifer Lawrence in Dior Haute Couture nel 2013.

Credits: Getty Images

Reese Witherspoon in Giorgio Armani Privé nel 2011.

Credits: Getty Images



Anna Hathaway in Prada nel 2013.

Credits: Getty Images



Penelope Cruz in Atelier Versace nel 2007.

Credits: Getty Images

Cate Blanchette in Givenchy Haute Couture nel 2011.

Credits: Getty Images



Kate Winslet in Yves Saint Laurent nel 2010.

Credits: Getty Images

Marion Cotillard in Jean Paul Gaultier nel 2008.

Credits: Getty Images

Natalie Portman in Dior Vintage nel 2012.

Credits: Getty Images



Charlize Theron in Gucci nel 2004.

Credits: Getty Images

Julia Roberts in Valentino Vintage nel 2001.

Credits: Getty Images

Gwyneth Paltrow in Ralph Lauren nel 1999.

Credits: Getty Images



