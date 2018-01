Rotondi o squadrati, con montatura "a gatto" o a farfalla: scoprite quali sono gli occhiali da vista più cool di stagione

Gli occhiali da vista sono un accessorio da non trascurare quando si parla di look stilosi. La scelta della montatura giusta infatti, oltre a valorizzare il viso, spesso determina anche la buona riuscita dell'intero outfit. E senza dubbi definisce lo stile personale di chi li indossa.

Per questo abbiamo sbirciato tra i modelli più interessanti della Primavera-Estate 2018: dalla forma affusolata e sexy dei cat-eye (o "a gatto") a quella più seria e decisa delle varianti squadrate, fino alla femminilità dolce e romantica delle versioni "a farfalla", ce n'è per tutti i gusti.





OCCHIALI DA VISTA A FARFALLA





Questi modelli si allargano verso le astine ricordando appunto le ali di una farfalla e sono, neanche a dirlo, super femminili. Essenziali in black, tortoise con decoro di strass o con montatura a tinte pastello per un'aria dolce e romantica, l varianti più di tendenza per questa Primavera-Estate.









OCCHIALI DA VISTA "A GATTO"





Gli occhiali da vista con la forma più sexy in assoluto continuano a essere loro, quelli "a gatto" o cat-eye, che strizzano l'occhio agli anni 50 e alle star dell'epoca. A tinta unita o bicolor, con astine giocate su contrasti cromatici forti, a voi la scelta.









OCCHIALI DA VISTA "AVIATOR" o "A GOCCIA"





Gli aviator, ossia il modello iconico indossato dai piloti dell'aviazione, con la loro inconfondibile montatura a goccia, aggiungono un tocco super Seventies al look. La lente può essere più o meno grande, a seconda dei gusti, ma le astine sono piuttosto sottili e dallo stile raffinato.





OCCHIALI DA VISTA SQUADRATI





Austeri e rigorosi quanto basta, i modelli squadrati o rettangolari, sono diversi e variegati: quelli con montatura in metallo sottile sono più semplici ed essenziali. Se invece preferite qualcosa di più appariscente via libera alla montatura nera e spessa come quelli indossati dagli hipster, per intenderci.





OCCHIALI DA VISTA ROTONDI





Gli occhiali con lenti rotonde hanno un allure rétro davvero irresistibile. E se non bastasse, come valore aggiunto, sono in grado di addolcire anche i lineamenti più strong. Caratteristica questa che li rende tra i modelli più amati da chi trova invece gli occhiali squadrati troppo marcati sul proprio viso.