La London Fashion Week chiama? E noi rispondiamo con una selezione di capi e accessori must have da aggiungere subito alla nostra shopping list primaverile, firmati proprio dai designer che "orbitano" intorno passerelle londinesi.

Nomi come Burberry e l'immancabile trench a doppiopetto da sfoggiare all day long. Christopher Kane e la gonna plissé in tessuto metallizzato che ci farà scintillare nelle notti più glamour.

JW Anderson con i suoi romantici intarsi come il cigno bianco che campeggia sul pullover in maglia lavorata.

E ancora, la gonna con ricami floreali di Simone Rocha, la clutch-fumetto con messaggio stampato di Sophia Webster e gli stivaletti in pelle bianca, grande must di stagione, firmati Dorateymur.

Insomma, in poche parole, tutto l'"occorrente" per costruire look super cool.

London Fashion Week: i pezzi must have per uno stile cool Trench beige a doppiopetto BURBERRY.

Credits: net-a-porter.com

Pullover con cigno bianco ricamato JW ANDERSON.

Credits: net-a-porter.com



Gonna a ruota con fiori ricamati SIMONE ROCHA.

Credits: net-a-porter.com



Francesine in pelle cut-out MALONE SOULIER.

Credits: net-a-porter.com

Clutch con scritta SOPHIA WEBSTER.

Credits: net-a-porter.com





Camicia over in denim MM6 MAISON MARGIELA.

Credits: net-a-porter.com





Gonna plissé metallizzata CHRISTOPHER KANE.

Credits: mytheresa.com

Tracolla in pelle color-block MULBERRY.

Credits: net-a-porter.com

Stivaletti in pelle bianca con dettaglio metallizzato DORATEYMUR.

Credits: net-a-porter.com



Midi dress a chemisier in pizzo ricamato TEMPERLEY LONDON.

Credits: net-a-porter.com

Blusa pijama di paillettes ASHISH.

Credits: net-a-porter.com

Blusa con maniche a sbuffo DELPOZO.

Credits: mytheresa.com



Pantaloni a palazzo con bande laterali a contrasto PETER PILOTTO.

Credits: net-a-porter.com

Abito in seta stampa patchwork MARY KATRANTZOU.

Credits: mytheresa.com

Orecchini a cerchio con strass e cristalli ERDEM.

Credits: mytheresa.com





