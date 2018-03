Qualcuna ha detto shopping? Ecco i pezzi più cool su cui investire nel mese di Febbraio

Ci sono mesi che ci invogliano più di altri allo shopping.

Febbraio, sarà forse perchè le giornate iniziano ad allungarsi e con la mente siamo già proiettate verso la primavera, ma è decisamente uno di quelli.

Bene, una volta stabilito che ci meritiamo anche questa volta la nostra dose mensile di acquisti, ecco alcuni suggerimenti sui fashion must have da scegliere per avere un look assolutamente favoloso.

Qualche esempio? Un bomber satin, che ci tornerà utile a brevissimo, un paio di culotte pants super stilosi, stivaletti con tacco comodo, passe-partout indiscusso da mattino a sera, e una tracolla compatta giocata sulle nuance pastello più golose.

Ma questo è solo un assaggio: scoprite con noi i pezzi più cool da cui lasciarsi tentare subito.









Bomber satin con borchie metallizzate VALENTINO.

Credits: valentino.com





Maglia in lana con maniche a sbuffo MIU MIU.

Credits: net-a-porter.com





Culotte pants in tessuto fluido MARELLA.

Credits: it.marella.com





Occhiali da sole con lenti sfumate CHANEL.

Credits: chanel.com





Abito midi rosa cipria con drappeggi ZARA.

Credits: zara.com





Lupetto in cashmere con ricamo EMPORIO ARMANI.

Credits: armani.com





Jeans flare a vita alta VICTORIA, VICTORIA BECKHAM.

Credits: net-a-porter.com





Twill di seta con segni zodiacali ricamati DIOR.

Credits: dior.com





Tracolla in pelle pastello con catena dorata COACH.

Credits: coach.com





Stivaletti con tacco in pelle nera SAINT LAURENT.

Credits: mytheresa.com





Jumpsuit con dettaglio cut-out e ruches FORNARINA.

Credits: fornarina.com





Felpa in cotone con scritta H&M.

Credits: hm.com





Pantaloni blu navy con bottoni gold TORY BURCH.

Credits: toryburch.it