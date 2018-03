L'attrice Elle Fanning ha debuttato come modella sulla passerella parigina di Miu Miu



La collezione per il prossimo Autunno Inverno di Miu Miu attinge a piene mani da influenze anni 60 e anni 80, elaborandole in versione glam rock.

Ad aprire (e a chiudere) la sfilata, presentata oggi a Parigi, ci ha pensato Elle Fanning.

L'attrice americana, da diversi anni musa e testimonial della maison, ha fatto il suo debutto in passerella con un acconciatura super cotonata che ricordava quelle sfoggiate dall'indimenticabile Amy Winehouse, e un eye-liner nero dal tratto deciso.

Addosso un cappotto in suede cammello, un pullover in lana rossa portato sotto a una camicia in denim, e biker boots con fibbie metal.





Tanti i pezzi iconici d'ispirazione vintage, pescati tra i sixties e gli eighties, scesi in pista oggi: bomber di ogni sorta e genere, look in total denim, pullover cropped infilati dentro a jeans a vita alta o altissima, cinture in pelle borchiata appoggiate una sull'altra.

Dai pantaloni in tweed che si indossano con gli stivaletti da pioggia in vernice bianca, ai trench check print e le giacche in nappa e vernice, strizzate in vita da cintura, che hanno spalle arrotondate e si portano con sciarpe coloratissime che sputano sotto. Una vivace fantasia a fiori impreziosisce gli abiti e le gonne a tubino dalla silhouette iper-femminile che si bilancia alla perfezione con i volumi over dei capispalla.

Ai piedi stivaletti muniti di borchie e zip, ma anche Mary Jane di vernice con maxi plateau, mixate a calzettoni spessi di lana.