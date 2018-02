Nella borsa piccola c’è l’acquisto giusto! Ecco i modelli di mini-bags da tenere d’occhio per la stagione in arrivo.



La tendenza del decluttering porta a focalizzarsi sull’essenziale e le moda fa da complice: ecco che le borse "it" del momento sono proprio loro, le mini bags.

Da diverse stagioni hanno conquistato le passerelle, i cuori delle fashioniste e non solo e la Primavera 2018 non fa certo eccezione!

Mini, micro e nano-bags si fanno piccine, giusto a misura di iPhone, ma vincono ugualmente gli Oscar della moda come “Miglior Accessorio Protagonista”.

Una volta che sperimenterete la leggerezza di uscire di casa con cellulare, chiavi e carta di credito non potrete più tornare indietro! E se proprio non riuscite a vederle come "borse da giorno" concedetevi il piacere di farvi accompagnare da loro almeno per la sera o per le occasioni più speciali. Piccole e preziose renderanno subito più charmat anche il più semplice paio di jeans!

Scoprite con noi le mini bags cult della Primavera 2018:









FURLA Mini bag Mantra con tracollina staccabile.





Credits: furla.com





CHLOE' Mini-bag in suede e pelle con moschettone maxi.





Credits: matchesfashion.com

COACH Borsa mini con borchie, charms ed elementi decorativi.





Credits: coach.com

FENDI Micro-bag in pelle rossa con inserti motivo petali.





Credits: farfetch.com

JACQUEMUS Micro-bag in pelle marrone con ampi manici.





Credits: lindelepalais.com

DIOR Mini Lady Dior in pelle trapuntata argento.





Credits: dior.com

LOUIS VUITTON Nano-bag in pitone con tracolla.





Credits: louisvuitton.com

MARK&CROSS Boxy bag in pelle arancione effetto vernice.





Credits: farfetch.com

SAINT LAURENT Mini borsa in pelle rosa.





Credits: farfetch.com

TOD'S Mini-bag in pelle colo pervinca con gommini ton sur ton.





Credits: tods.com

VALEXTRA Borsa a trapezio in pelle color avorio.





Credits: luisaviaroma.com

VERSACE Micro-bag in pelle viola con fibbia motivo medusa.





Credits: versace.com

VETEMENTS Micro-purse in pelle nera con hardware argento.





Credits: net-a-porter.com

ZAC POSEN Borsa in pelle navy con tracolla pompon.





Credits: shopbop.com