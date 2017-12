Tra un like e l'altro, ecco i dieci look più belli del 2017 che abbiamo scovato su Instagram



Non solo celebrities sul tappeto rosso o a qualche evento mondano: i veri trend arrivano da altri personaggi, editor, stylist, socialite, designer. E soprattutto, dai loro scatti social su Instagram.



Durante questo 2017 abbiamo preso nota di tanti look da ricordare e abbiamo voluto giocare a premiarli con degli awards davvero speciali. Ma che vi faranno capire perché, secondo noi, questi sono i look più belli che abbiamo visto su Instagram.









Best color palette

Un post condiviso da Margherita Maccapani Missoni (@mmmargherita) in data: Set 21, 2017 at 4:05 PDT

Il nostro premio come miglior "color palette" del 2017 va a Margherita Maccapani Missoni. Lei che il colore lo ha nel DNA, sa creare mix sorprendenti. Quei classici look che vorresti indossare ma che sono difficilissimi da imitare.



Credits: Instagram @mmmargherita









Best style makeover

Un post condiviso da ???? (@bellahadid) in data: Set 8, 2017 at 10:05 PDT

Il premio per il miglior "cambio di look" va a Bella Hadid. Siamo abituati a vederla provocante, in abiti succinti e pose super sexy. Certo anche qui un po' di pelle c'è, ma questo completo Max Mara è stato un colpo di eleganza a ciel sereno.

Credits: Instagram @bellahadid









Best seasonal item

Un post condiviso da Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) in data: Nov 17, 2017 at 4:45 PST

Alla svedese Pernille Teisbaeck va questo premio: lei ha saputo indossare uno dei feticci di stagione, le maxi sneakers Balenciaga, in modo perfetto con un abbinamento a tutto denim, rilassato e semplice.



Credits: Instagram @Pernilleteisbaek











Best mix & match





Un post condiviso da Caroline Issa (@carolineissa) in data: Dic 7, 2017 at 6:52 PST

Il premio come miglior abbinamento (precisiamo, del tutto inaspettato) va a Caroline Issa. Solo lei, con la sua eleganza, ha potuto mixare un maglione in stile norvegese con una gonna plissé.



Credits: Instagram @carolineissa







Best everyday look

Un post condiviso da Tine Andrea (@tineandreaa) in data: Feb 15, 2017 at 6:08 PST

Semplice, immediato, perfetto per qualsiasi giornata. Il look della blogger Tine Andrea merita un premio, quello come miglior "everyday look".



Credits: Instagram @tineandrea







Best princess moment

Un post condiviso da Tiany Kiriloff (@belmodotiany) in data: Ott 1, 2017 at 6:33 PDT

Il miglior look da mille e una notte, principesco, fatato. L'abito rosa di Valentino indossato da Tiany Kiriloff merita una standing ovation. E tantissimi like.



Credits: Instagram @belmodotiany







Best boysh attire

Un post condiviso da Ada Kokosar (@adakokosar) in data: Gen 10, 2017 at 7:14 PST

Non pensate che per interpretare al meglio un look manlike bastino dei capi maschili. Ci vuole l'attitude giusta e la stylist Ada Kokosar ce l'ha eccome. Da premiare!



Credits: Instagram @adakokosar











Best oversize suit

Un post condiviso da Linda Tol (@lindatol_) in data: Nov 20, 2017 at 4:01 PST

Per Linda Tol e il suo completo maschile con pattern check vale quanto detto sopra. Con l'aggiunta di una nota: oversize è ancora più difficile.



Credits: Instagram @lindatol_







Best bossy look 

Un post condiviso da Miroslava Duma (@miraduma) in data: Mar 31, 2017 at 5:04 PDT

Il potere è femmina e il look di Miroslava Duma ne è la perfetta incarnazione. Un cappotto in pelle, un maxi occhiale da sole e il gioco è fatto.



Credits: Instagram @miraduma







Best monocromo

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Set 13, 2017 at 4:16 PDT

Il miglior look monocromo dell'anno? Quello di Aimee Song che ha interpretato alla perfezione il concetto di "vedere rosa".



Credits: Instagram @songofstyle