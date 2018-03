Michael Kors ha presentato sulle passerelle newyorkesi la collezione Autunno-Inverno 2018



Un mix eclettico di stampe e fantasie diverse e variegate che insieme funzionano alla perfezione. Questo il mood della collezione Fall-Winter 2018 di Michael Kors che ha sfilato ieri a New York.

Il designer, tra i più apprezzati del fashion system Made in USA anche al di fuori dai suoi confini, ha riunito i temi cari alla sua estetica in una collezione che mixa femminilità retrò e ispirazioni street style, in un gioco sapiente di pattern.

Il tartan scozzese e il camouflage incontrano le righe, i fiori più romantici si mescolano ai pois dal piglio rétro, l'iconico motivo nordico Fair Isle va a braccetto con tessuti animalier dal sapore esotico. Il tutto mantenendo una coerenza d'insieme e una raffinatezza in perfetto equilibrio.

E con una novità: per la prima volta il brand ha collaborato con David Downton, celebre illustratore di moda, realizzando una speciale capsule collection in limited edition con i ritratti femminili che caratterizzano l'opera dell'artista.

Ricco di ceeb il parterre della sfilata: presenti le splendide Blake Lively ed Emily Blunt, l'attrice e cantante Zendaya, Eva Herzigova, Harley Viera Newton e Jourdan Dunn.









Scoprite i look più belli della sfilata Michael Kors Autunno Inverno 2018: