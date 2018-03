Una passerella-astronave all'interno di una delle sale storiche del Louvre. Nicolas Ghesquière ha chiuso così la Paris Fashion Week (e il mese dedicato alle sfilate).

E non a caso, la collezione Autunno Inverno 2018 di Louis Vuitton ha un'estetica squisitamente francese: un mix perfettamente riuscito di tradizione e modernità.

Ecco che il classico tubino nero e la pencil skirt vengono rivisitate con abbinamenti insoliti, come la blusa peplum dalle lunghe frange in pelle, o la camicetta in chiffon stampato con maniche a sbuffo e bottoni a contrasto.

Gli abiti midi più raffinati sono sdrammatizzati da inserti in felpa, mentre le gonne plissé al ginocchio incontrano top dall'allure sporty e giacche casual.

Anche i pantaloni ricoperti di paillettes si abbinano a un pullover grafico a rombi, restituendo la sensazione di un'eleganza rilassata e "senza sforzo".

Tanti i capispalla degni di nota: dai cappotti sartoriali con colletto in pelliccia a contrasto, ai sofisticati blazer con revers a punta, dai montoni con interno in morbido shearling, alle biker jacket dalla linea svasata.

Sugli abiti da sera in seta fluida non manca quel dettaglio originale che fa la differenza: un guanto lungo, da portare solo su una mano (l'altra resta nuda), come tocco distintivo del look.