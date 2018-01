Mini, midi e maxi: tutti i modelli e le tendenze da mettere in wishlist per la primavera 2018.



Alzi la mano chi negli ultimi mesi non ha sfoggiato altro che jeans e pantaloni! Durante la stagione fredda indossare le gonne si rivela un po’ più complicato: bisogna impegnarsi parecchio nel layering e nella scelta dei collant più adatti, ma per fortuna manca poco. A breve vi lascerete alle spalle questo lungo inverno e potrete finalmente tornare a scoprire le gambe.

Sugli scaffali dei negozi e sui principali e-shop, tra capi in saldo e nuovi arrivi, si stanno già facendo largo le nuove gonne per la primavera-estate 2018 e a voi non resta che dare il via alla ricerca del modello perfetto.

Quali la faranno da padrone in questa stagione? La scelta è molto ampia e le nuove proposte, declinate in mille versioni diverse, metteranno tutte d’accordo.

Dalle minigonne alle pencil skirt, dalle gonne a vita alta a quelle plissé, senza dimenticare le gonne lunghe fino ai piedi che saranno le regine indiscusse del guardaroba estivo.

Pronte a proiettarvi verso la bella stagione? Ecco le gonne più cool su cui mettere gli occhi durante la prossima sessione di shopping!





Gonne corte





Gambe in primo piano con le gonne mini! Questa primavera potrete scegliere tra modelli dai tessuti preziosi, con bottoni gioiello o arricchiti da ruches e volant, da indossare con i look più eleganti, e proposte dalle stampe multicolor, perfette anche solo con una t-shirt a tinta unita e un paio di sneakers.





Gonne corte: i modelli della primavera-estate 2018 MIU MIU Minigonna a trapezio con bottoni gioiello Credits: mytheresa.com

MAX&CO. Minigonna in ottoman con ramages Credits: it.maxandco.com

STELLA MCCARTNEY Minigonna in satin con volant Credits: netaporter.com





TORY SPORT Minigonna a stampa in jersey tecnico Credits: mytheresa.com

BALMAIN Minigonna in tweed multicolore Credits: mytheresa.com

MCQ ALEXANDER MCQUEEN Minigonna a portafoglio con fantasia a quadretti Credits: netaporter.com



Gonne "midi" e al ginocchio









Soluzione ideale per essere impeccabili 24 ore su 24, le gonne midi anche quest’anno tornano nelle collezioni per la primavera-estate in tante nuove versioni. Dalle super romantiche gonne a fiori alle pencil skirt che fasciano le forme: non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Gonne midi: i modelli della primavera-estate 2018 N°21 Gonna a stampa floreale in satin Credits: mytheresa.com

ALTUZARRA Gonna a matita in jersey stretch Credits: mytheresa.com

TIBI Lucci Gonna a portafoglio a righe Credits: netaporter.com



SEE BY CHLOE’ Gonna midi in pizzo con balza sul fondo Credits: mytheresa.com

MARNI Gonna midi a righe color block Credits: netaporter.com

PRADA Gonna plissé in cigaline verde giada Credits: mytheresa.com



Gonne lunghe e maxi skirt





Le gonne lunghe sono un grande must della bella stagione. I fashion brand propongono per questa primavera-estate sia modelli coloratissimi, che porteranno una ventata di freschezza nel guardaroba, sia proposte dalle tonalità più discrete, perfette in ogni momento della giornata.

Gonne maxi: i modelli della primavera-estate 2018 GUCCI Gonna lunga a stampa in seta Credits: netaporter.com

JW ANDERSON Gonna in lino a righe Credits: mytheresa.com

DOLCE&GABBANA Gonna a stampa in popeline di cotone Credits: mytheresa.com



CAROLINE CONSTAS Gonna lunga a quadretti in cotone Credits: mytheresa.com

ALICE + OLIVIA Maxi gonna nera con volant Credits: netaporter.com

ROCHAS Maxi gonna in cotone mélange Credits: mytheresa.com



Gonne a vita alta (in versione a ruota o "pencil skirt")









Se avete già dato un’occhiata ai vostri e-shop preferiti, sicuramente vi sarete accorte che le gonne a vita alta sono una costante in tutte le nuove collezioni. Il modello da puntare? Le pencil skirt con cintura in vita e maxi fiocco, ma anche i modelli a ruota dalle fantasie delicate vanno per la maggiore.

Gonne a vita alta: i modelli della primavera-estate 2018 GABRIELA HEARST Gonna a righe a vita alta con cintura in vita Credits: netaporter.com

ERDEM Gonna midi a vita con stampa floreale Credits: netaporter.com

ACNE STUDIOS Gonna di jeans a vita alta Credits: mytheresa.com



MARELLA Gonna a tubino con cintura in gros grain Credits: it.marella.com

ISABEL MARANT Gonna a vita alta in cotone chambray blu Credits: mytheresa.com

& OTHER STORIES Gonna a vita alta con fiocco in grosgrain Credits: stories.com



Gonne plissettate





Le gonne plissettate sono un altro must da non lasciarsi sfuggire. Già da qualche stagione fanno capolino nelle collezioni di grandi e piccoli brand e quest’anno tornano al centro della scena declinate in tutti i colori dell'arcobaleno, dalle tonalità più intense alle nuance pastello.

Gonne plissettate: i modelli della primavera-estate 2018 H&M Gonna plissettata a portafoglio Credits: 2.hm.com

ZARA Gonna plissé in velluto Credits: zara.com

& OTHER STORIES Gonna midi plissé dorata Credits: stories.com



DIANE VON FURSTENBERG Maxi gonna plissettata in seta e satin Credits: netaporter.com

CHRISTOPHER KANE Gonna plissé in seta Credits: mytheresa.com

MISSONI Gonna a pieghe multicolor Credits: netaporter.com



