Le regine incontrastate della primavera sono, ancora una volta, loro: ecco tante versioni glamour da non perdere



Una certezza del guardaroba più glamour da almeno...ecco, vedete, non ci ricordiamo più nemmeno da quanto!

Questo perché le gonne plissettate sono ormai un capo davvero irrinunciabile sia d'estate che d'inverno. Un alleato prezioso per costruire i look che ci fanno sentire più seducenti e stilose, provare per credere.

E, caratteristica da non sottovalutare, sono perfette con tanti abbinamenti diversi: con sneakers e felpa di giorno, con décolleté e blusa elegante di sera, et voilà!

I modelli must della nuova stagione si declinano sulle nuance pastello più golose dell'intera palette: rosa, celeste, a righe arcobaleno, dai riflessi cangianti, metallizzate, giocate sui contrasti cromatici più originali, a fiori o dalla stampa grafica. C'è solo l'imbarazzo della scelta.









Gonne: i modelli plissé per la primavera 2018 Gonna in tessuto cangiante & OTHER STORIES.

Credits: stories.com

Gonna asimmetrica metallizzata CÉDRIC CHARLIER.

Credits: net-a-porter.com

Dalla fantasia floreale ERDEM.

Credits: net-a-porter.com







In tessuto satin rosso fiammante FENDI.

Credits: mytheresa.com

A righe arcobaleno GUCCI.

Credits: gucci.com

Dalla stampa grafica MARELLA.

Credits: it.marella.com



Gonna midi in lurex plissé OTTOD'AME.

Credits: ottodame.it

Rosa acceso PINKO.

Credits:pinko.com

E rosa tenue PRADA.

Credits: net-a-porter.com



Gonna bicolor con coulisse in vita VALENTINO.

Credits: mytheresa.com

Gonna a pieghe celeste VICTORIA BECKHAM.

Credits: net-a-porter.com

Gonna plissé con inserti grafici ZARA.

Credits: zara.com



Pleated skirt rosa e rossa REEM ACRA

Credits: net-a-porter.com

