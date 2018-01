Nuova stagione, nuova giacca: ecco i modelli cult da inserire subito nel guardaroba.

Giacche lunghe o giacche corte? Nel dubbio, meglio averle entrambe nell’armadio perché questa primavera avere a disposizione tanti modelli diversi, da sfoggiare in diversi momenti della giornata, non potrà che farvi comodo!

Ora che la primavera è dietro l’angolo, è arrivato il momento di cominciare a pensare al nuovo guardaroba e accanto a t-shirt, abiti a fiori e bluse leggere non può non esserci spazio anche per le giacche.

Grande must della stagione, dopo aver dominato sulle passerelle, si sono rifatte il look e ora sono pronte a invadere anche il vostro guardaroba.

Dai blazer sartoriali, da abbinare ai rigorosi completi da ufficio, alle giacche corte dai colori vivaci, dai modelli in twill, jersey e satin, che sono una costante in tutte le nuove collezioni, alle proposte più eleganti con dettagli che si fanno notare, come bottoni gioiello, orli sfrangiati o cuciture a contrasto.

Se avete ancora le idee confuse e non sapete cosa acquistare, ecco le giacche più cool da tenere d’occhio in questa stagione.





& OTHER STORIES Giacca lunga a quadretti

Credits: stories.com

ALEXANDER MCQUEEN Blazer rosso in lana

Credits: netaporter.com

GABRIELA HEARST Blazer doppiopetto con fantasia check

Credits: netaporter.com

ALTUZARRA Blazer dal taglio sartoriale in crepe

Credits: mytheresa.com

H&M Giacca in tessuto jacquard con bordi sfrangiati

Credits: 2.hm.com

MANGO Giacca doppiopetto con cuciture a contrasto

Credits: shop.mango.com

MARELLA Giacca in jersey a righe

Credits: it.marella.com

MIU MIU Giacca in cade con bottoni gioiello

Credits: mytheresa.com

MAX MARA Blazer blu notte in twill di lana stretch



Credits: mytheresa.com

PIERRE BALMAIN Blazer asimmetrico con bottoni dorati

Credits: netaporter.com

SAINT LAURENT Giacca cropped in satin

Credits: netaporter.com

RED VALENTINO Giacca rossa in twill

Credits: mytheresa.com

STELLA MCCARTNEY Blazer in twill di lana

Credits: mytheresa.com

THE ROW Blazer bianco in lana dal taglio maschile

Credits: netaporter.com

MANILA GRACE Giacca strutturata in felpa color cipria

Credits: manilagrace.com