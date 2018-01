Siete fedeli alle giacche in pelle e le trovate perfette per le mezze stagioni? Questo è l’articolo giusto per voi!

Il caposapalla perfetto per dare il benvenuto alla bella stagione e alle temperature miti è senza dubbio la giacca in pelle. Al classico leather biker (per definizione, quello di Acne), si aggiungono le più svariate alternative, qualsiasi linea e pantone abbiate in mente.

Marni lavora sul patchwork e sul colour-block, Sara Battaglia opta per le millerighe, Monki fa sbocciare la primavera sulla pelle stampata e Ganni si traveste da Barbie Girl: sfogliate la gallery per avere un quadro completo (e stilosissimo) delle giacche di pelle su cui puntare per la prossima Primavera!





ACNE STUDIOS Biker in pelle nera.





COACH Giacca in pelle blu con borchie decorative applicate.





GANNI Blazer in pelle rosa candy con cintura.





INES & MARECHAL Trench in pelle blu con bottoni a contrasto.

ZARA In pelle sintetica con effetto scamosciato.





MARNI Giacca in pelle effetto patchwork.





MIU MIU Giacca varsity corta in pelle marrone con toppe e stemmi aplicati.





MONKI Biker in pelle con stampa floreale.





MAX & CO. Giacca in pelle blu con cerniera.





VALENTINO Giacca lunga in pelle rosa effetto vernice con scritta sulla schiena.





NEIL BARRETT Giacca in pelle nera con cintura.





SARA BATTAGLIA Giacca a righe multicolor.





PRADA Giacca in stile retro in pelle rossa e avorio con dettagli a contrasto.





NINA RICCI Giacca in pelle nude con dettagli color pesca.





TOPSHOP su ZALANDO Giacca corta in pelle e camoscio rosso.





FORNARINA Biker in pelle rosa.





