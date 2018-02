Uno degli abbinamenti più facili, veloci e chic del guardaroba, da sperimentare in tante combinazioni diverse...



Alzi la mano chi, davanti a un'emergenza fashion di quelle più difficili da gestire (in super ritardo per uscire, l'armadio che sta per esplodere e nulla da mettersi!), non abbia pensato con grande sollievo a questo mix&match.

Stiamo parlando della mitica accoppiata composta da giacca e t-shirt, un accostamento che mette d'accordo praticamente tutte, perchè unisce un capo classy come il blazer, e la maglietta a maniche corte, quintessenza della comodità e dello stile casual.

Abbiamo selezionato alcune "combo" che cavalcano le tendenze più cool della bella stagione in arrivo: come la classicissima giacca nera con tee stampata o quella bianca, mixata con una maglietta a righe, per un perfetto stile alla marinaretta.

O il blazer con maglia en pendant a tinte pastello per dare un tocco giocoso e colorato al look, mentre per le occasioni speciali via libera al modello in velluto con revers di raso che, dopo aver spopolato lo scorso inverno, si riconferma un grande must anche in primavera, magari abbinato a una t-shirt con ricami e applique preziose.

Scegliete il vostro mix&match preferito e sfoggiatelo dal mattino alla sera!













GIACCA NERA E T-SHIRT STAMPATA





Uno dei passe-partout che non possono mai mancare nel guardaroba femminile: Sua Maestà il blazer nero. Perfetto su tutto, incluse appunto le t-shirt colorate con stampe pop tanto in voga quest'anno.





Blazer STELLA MCCARTNEY e t-shirt PRADA.

Credits: net-a-porter.com





GIACCA E T-SHIRT COLOR PASTELLO





Primavera fa rima con...pastello! Sono senza dubbio le nuance protagoniste di stagione, da abbinare anche tra loro per un risultato fresco, femminile e bon ton.









Blazer ZARA e t-shirt VERSACE.

Credits: zara.com e versace.com





GIACCA DI VELLUTO E T-SHIRT RICAMATA





La giacca di velluto con revers in raso è tra i modelli più sofisticati in assoluto. Abbinatela con una t-shirt sì, ma preziosa: il vostro look da sera è servito.









Blazer SAINT LAURENT e t-shirt DRIES VAN NOTEN.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com





GIACCA A RIGHE E T-SHIRT ESSENZIALE







Le righe, specialmente quelle in versione verticale, tornano puntualmente a conquistarci con l'arrivo della primavera. Per andare sul sicuro ed evitare azzardi cromatici, basterà scegliere una semplicissima t-shirt bianca. Facile, no?





Blazer OTTOD'AME e t-shirt REJINA PYO.

Credits: ottodame.it e net-a-porter.com





GIACCA ARANCIONE E T-SHIRT CON APPLIQUE





Voglia di colori decisi per una botta di energia? Un blazer arancio è quello che fa al caso vostro. Se poi la t-shirt bianca è arricchita da applicazioni in tessuto a contrasto ancora meglio!









Blazer PINKO e t-shirt MARNI.

Credits: pinko.com e net-a-porter.com





GIACCA BIANCA E T-SHIRT A RIGHE





Altro grande must della primavera sono i look in stile marinaro. E quale abbinamento migliore per realizzarlo di un bel blazer bianco e di una t-shirt a righe?









Blazer MARELLA e t-shirt THE GREAT.

Credits: it.marella.com e net-a-porter.com





GIACCA A QUADRI E T-SHIRT LOGO





Il check quest'anno usa colorato, questo non è certo un segreto. E non è un segreto neanche il fatto che le t-shirt con logo stampato siano tornate alla ribalta. E 1+1 quanto fa?









Blazer GABRIELA HEARST e t-shirt GUCCI.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com





GIACCA GESSATA E T-SHIRT CON MESSAGGIO





Un modello "serioso" e formale come il blazer gessato, per essere portato con disinvoltura anche fuori dagli ambienti di lavoro, va sdrammatizzato a dovere. Come? Mixandolo con una t-shirt con scritte/slogan divertenti.









Blazer VERSACE e t-shirt DOLCE & GABBANA.

Credits: net-a-porter.com e mytheresa.com