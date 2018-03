Dai capispalla agli accessori, ecco i pezzi più cool di stagione da non lasciarsi scappare



Aggiungono quell'allure boho davvero irresistibile a tutti i look e per la primavera-estate si declinano su una serie di capi e accessori a cui sarà difficile resistere.

Stiamo parlando delle frange, una delle tendenze incrollabili degli ultimi anni, che si riconfermano must have anche per la PE 2018.

E con la stagione dei concerti all'aperto e dei festival musicali alle porte, quale idea migliore che ispirarsi allo stile Coachella che, guarda caso, le vede protagoniste indiscusse?

Se abiti e capispalla vi sembrano troppo impegnativi, potete puntare anche solo su un semplice dettaglio, come i sandali multicolor o la tracolla in pelle, che regalano il giusto movimento all'insieme.

Ecco una carrellata di pezzi da cui lasciarsi tentare.





I capi e gli accessori con le frange per la PE 2018 Chemisier BALMAIN.

Credits: net-a-porter.com

Camicia DOLCE & GABBANA.

Credits: farfetch.com

Gonna di pelle HELMUT LANG.

Credits: net-a-porter.com



Pumps AQUAZZURA.

Credits: net-a-porter.com



Tracolla TOD'S.

Credits: net-a-porter.com



Blazer GALVAN.

Credits: net-a-porter.com



Gonna H&M.

Credits: hm.com

Borsa FENDI.

Credits: mytheresa.com

Giacca di pelle GUCCI.

Credits: mytheresa.com



Borsa POSHEAD.

Credits: poshead.com

T-shirt ZARA.

Credits: zara.com

Poncho MISSONI.

Credits: mytheresa.com



Minigonna MARC JACOBS.

Credits: mytheresa.com

Orecchini OSCAR DE LA RENTA.

Credits: mytheresa.com

Tracolla LOEWE.

Credits: mytheresa.com



Sandali TRENTA7.

Credits: trenta7.com

Tracolla ROGER VIVIER.

Credits: mytheresa.com

/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...