Dalle righe verticali ai pantaloni a vita alta, ecco qualche trucchetto facile facile da utilizzare...



Cosa indossare per sembrare più alta? Il look e l'abbigliamento giusto possono aiutarci nell'intento, facendoci guadagnare quei centimetri in più che Madre Natura non ci ha voluto regalare. Basta seguire alcuni semplicissime regole fashion.

Innanzitutto sono assolutamente banditi dal guardaroba i pantaloni a vita bassa che accorciano la figura e le borse oversize che fanno sembrare ancora più mignon.

Via libera invece a pantaloni a vita alta (e anche altissima) che slanciano alla perfezione la silhouette e alle tanto amate jumpsuit, che creano l'illusione ottica perfetta.

Ma anche la fantasia a righe verticali (che tra l'altro è una delle tendenze più cool della primavera), le décolleté nude giocate sulla stessa tonalità della pelle che confondono le proporzioni, e, per l'appunto, le borse piccole o più contentute (d'accordo, non hanno una capienza massima ma sul bon ton non si discute!).









1. LE RIGHE VERTICALI

Questa primavera spopolano letteralmente: stiamo parlando delle righe verticali che stanno soppiantando quelle orizzontali in cima alla lista dei fashion trend più amati. Tra i tanti motivi del loro successo si annovera appunto anche il vantaggio di slanciare la silhouette in modo impeccabile (e quindi farci risultare più magre e più alte, of course).





2. LE DÉCOLLETÉ COLOR CARNE

Tra i segreti utlizzati spesso anche dalle bellezze "petite" di Hollywood (come Salma Hayek, Eva Longoria e Scarlett Johanson, giusto per citarne alcune!). Scegliere delle décolleté, modello già particolarmente indicato per chi vuole risultare più alta, ma declinato sulle nuance di rosa cipria/nude. Il motivo? Uniformano la figura evitando di creare uno stacco troppo netto tra il colore delle scarpe e la pelle (effetto che accorcerebbe). Il consiglio in più è quello di utilizzarle su un outfit giocato sulle stesse tonalità soft: provate, non ve ne pentirete.





3. I PANTALONI A VITA ALTA

I pantaloni (ma anche le gonne eh!) a vita alta sono la soluzione perfetta per allungare la figura. Se abbinate poi anche a pullover corto o un cropped top, regalano quel gioco di proporzioni perfetto per sembrare meno "bassine".





4. LA TUTA

Le jumpsuit sono amate dalle donne di tutte le altezze, su questo non c'è dubbio. Ma quelle più bassine, oltre allo stile, hanno un altro valido motivo per lasciarsi sedurre dal fascino della tuta elegante: creano l'illusione visiva perfetta per risultare più alte. Cool e funzionale insomma.







LE BORSE PICCOLE

Altro esempio di un grande trend di stagione che torna anche "utile" per un altro scopo. Le minibags, ossia le borse piccole che ci hanno fatto innamorare perdutamente quest'anno, sono anche quelle caldamente consigliate alle donne più "piccoline" perchè rispettano le giuste proporzioni. Riducete all'essenziale ciò che dovete avere con voi ma godetevi la grande dose di glamour che ne consegue.