Essere eleganti con un paio di jeans? Si può! Servono solo gli abbinamenti giusti. Eccone 6 da copiare questa primavera.

Sono il capo casual per eccellenza, quel pezzo iconico che davvero tutte abbiamo nell’armadio, ma, chissà perché, nell’immaginario collettivo i jeans vengono riservati quasi sempre al guardaroba per il giorno ed esclusivamente nelle occasioni informali.

In realtà i jeans sono così versatili che si prestano davvero a un’infinità di abbinamenti e possono tranquillamente essere sfoggiati anche di sera e in tutte quelle circostanze in cui è preferibile un abbigliamento più ricercato.

Ma è possibile vestirsi eleganti con i jeans? Certo! Basta optare per modelli senza strappi e toppe, meglio ancora se dal lavaggio più scuro o arricchiti da ricami femminili e applicazioni preziose, e abbinarli alle scarpe giuste per ottenere look super glam da sfoggiare in qualunque momento della giornata.

Quali abbinamenti provare? Il binomio jeans + tacchi alti funziona sempre, ma anche ballerine e scarpe flat meritano una chance.

Potete optare per un paio di skinny, da indossare con delle ballerine glitterate: per modelli flared, perfetti con décolleté con applicazioni gioiello; o a zampa, da sfoggiare con sandali statement.

Se preferite i jeans a vita alta, potete puntare su un paio di mom jeans, da abbinare a sabot dai colori delicati o a slingback dal tacco mini; se invece volete puntare sulla comodità, jeans a gamba larga e stivaletti sono la combo che fa per voi.

Ancora indecise sui nuovi mix da provare? Eccone 6 da cui prendere ispirazione!





Jeans skinny e ballerine









Jeans skinny con decorazioni sulle tasche MIU MIU + Ballerine glitterate con maxi fiocco POLLY PLUME

Credits: mytheresa.com / farfetch.com

Jeans a palazzo e décolleté





Jeans flared con ricami DOLCE & GABBANA + Décolleté a punta con applicazione gioiello SOPHIA WEBSTER

Credits: mytheresa.com / netaporter.com







Jeans a vita alta e sabot





Jeans a vita alta e gamba dritta SAINT LAURENT + Sandali rosa in satin con dettaglio gioiello TABITHA SIMMONS

Credits: mytheresa.com / netaporter.com

Jeans a zampa e sandali con tacco alto

Jeans a vita media con fondo svasato 7 FOR ALL MANKIND + Sandali in suede con le frange CASADEI

Credits: mytheresa.com / farfetch.com



Jeans "culotte" e stivaletti





Jeans a gamba larga con l’orlo sfrangiato SIMON MILLER + Stivaletti in pelle con tacco comodo ZARA

Credits: netaporter.com / zara.com

Mom jeans e "slingback"





Mom jeans con risvolto LIU JO + Slingback a punta con tacco mini ZARA

Credits: liujo.com / zara.com