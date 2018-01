Le tempertaure scendono? No problem! I segreti delle fashion insider per look stilosi anche in inverno.





Vestirsi bene in inverno con il freddo e la pioggia, senza perdere il proprio stile e aplomb non è una chimera inarrivabile né una mission impossible!

Si sa, quando le temperature scendono, la voglia di ricoprirsi di strati e strati di stoffa è molto invitante ma non sempre il risultato è all'altezza delle aspettative, soprattutto quando di mezzo ci sono un dress code particolarmente rigoroso o un'occasione speciale.

Posto che ormai la moda ha sdoganato, con buona pace di tutti noi, il piumino come capo cool da indossare tutti i giorni, esistono dei piccoli tricks per risultare eleganti e impeccabili senza per forza rischiare l'ipotermia!

Vi abbaimo già parlato dei must have "salva stile" dell'inverno, ora vi sveliamo alcuni accorgimenti che ogni fashion addicted dovrebbe tenere presente per essere ben vestita anche con il freddo.

Pronte?





1. Giocare con il layering





Le passerelle e lo street style l'hanno dichiarato forte e chiaro: il layering è lo strumento ideale per affrontare l'inverno. Via libera quindi al completo o alla giacca indossata anche sotto al cappotto (oversize, sia ben chiaro).

Certo, si tratta di un gioco per esperte ma basta partire a piccoli step. Come, appunto, indossare una giacca formale sotto un cappotto o un trench dai volumi più ampi o addirittura mettendo la felpa sotto un blazer più strutturato.





2. Il "bianco & nero", l'alleato perfetto





Lo stratagemma infallibile per non perdersi via tra 50 sfumature di grigio, rosso etc? Puntate tutto su due colori: il bianco e il nero. Insieme sono perfetti, il primo (sdoganatissimo anche in inverno) dona luce e un pizzico charmant, il secondo è un grande passe-partout e infonde sicurezza.

Semplice, veloce e sicuro! Insomma, è top!





3. W il dolcevita





Le modaiole lo adorano! La maglia a collo alto (o turtleneck) è entrata di diritto tra i capi più chic del guardaroba: dona quell'aria sicura ed elegante senza troppe pretese e, per di più, protegge la gola dal classico "colpo d'aria".









4. Il fascino discreto del "ton sur ton"





Se la combo "bianco + nero" di cui vi abbiamo parlato sopra vi sta "stretta", allora giocate con le sfumature: scegliete un colore e declinatelo in non più di tre varianti palette. Il risultato sarà davvero chic e il rischio di incorrere in abbinamenti sbagliati davvero minimo. Provare per credere.





5. Trench? Sì, grazie!





Siete patite del trench? In caso di abbassamento delle temperature, non vuol dire che dobbiate rinunciarvi per forza! Scegliete una variante "invernale" in pelle (la nuance cioccolato è top) oppure in vinile coloratissimo per contrastare il grigiore di stagione. Vale la regola del punto n°1: indossate sotto maglioni e felpe.





6. La riscossa della pelliccia (ecologica)

Armani e Gucci hanno dichiarato la propria adesione al "NO-FUR": la pelliccia ecologica, ora come ora, è davvero cool. Merito di lavorazioni e materiali sempre più accurati che restituiscono un effetto morbido e impeccabile. Impossibile non trovare il modello che sta meglio: da quelli più corti a quelli oversize dai quali lasciarsi avvolgere e coccolare. In più ha quell'allure un po' da "signorina bene" che, diciamolo, non guasta.





7. Osare il colore





Se stete delle "pro" degli abbinamenti e il mix & match è il vostro pane quotidiano allora giocatevela sul colore! Non temete di osare accostamenti arditi: rosso e fucsia? Certo! L'azzurro e il marrone "terra di Siena",? Sì, grazie. Spiccherete nella folla e sarete sotto i riflettori.

Ma attenzione: è lo step più complesso ed è davvero molto facile "scivolare": il trucco, anche qui, è non esgaerare e fermarsi su massimo tre colori.





La "teoria" ve l'abbiamo spiegata, è il momento di passare alla pratica! E se siete a caccia di ispirazione ecco alcuni look invernali rubati allo street style da copiare!





Tutte le foto del pezzo sono di Mondadori Photo.