I capi immancabili per un armadio davvero impeccabile? Ecco i keypieces che non possono mancare e i consigli su come sceglierli

"La moda passa, lo stile resta", lo diceva Mademoiselle Chanel decenni fa ed è tuttora vero. Sapersi vestire bene è una faccenda per nulla banale o scontata; non esistono ricette o soluzioni per andare a colpo sicuro e non basta seguire le mode e i trend del momento per avere, necessariamente, uno stile impeccabile.

Una volta imparato a riconoscere e capire cosa vi sta meglio e vi dona di più (ed è già un ottimo punto di partenza), sappiate che esistono, comunque, dei capi must have che resistono al passare del tempo e delle tendenze ed è proprio su questi che possiamo costruire le basi di un armadio e uno stile personale.

Sono pezzi che ciascuna di noi dovrebbe avere (e magari li abbiamo già) e che possono essere indossati tra di loro o che possono diventare il fulcro di abbinamenti più fantasiosi.



Vale la pena di investirci, facendo attenzione ai materiali e ai dettagli e preferendo capi di buona qualità: meglio acquistarne uno ben fatto oggi e indossarlo per i prossimi 5-10 anni (se tenuti con tutte le cure) che a ogni stagione doverlo rimpiazzare con un altro (e qui le nostre nonne ci insegnano!).

Pronte a scoprire quali sono? Vi suggeriamo 10 must e vi consiagliamo come sceglierli e come abbinarli.





La camicia bianca





In cotone o in seta, meglio se dal taglio maschile, è la "tavolozza" ideale e punto di partenza su cui comporre qualsiasi tipo di look.



La camicia bianca è l'alleata perfetta: per il dress code da ufficio, ad esempio, con un paio di pantaloni sartoriali o una longuette; per il tempo libero con jeans o sneakers; con giacca elegante e gonna in jacquard per una cerimonia.



Il capo ideale per comunicare autorevolezza e professionalità.

(in foto: camicia bianca in seta FALCONERI)





I jeans (ma dal fitting perfetto)





Skinny, boot-cut, boyfriend e, da qualche stagione, pure mom-fit: alzi la mano chi non ha almeno 6-7 paia di jeans diversi nell'armadio. Qualunque sia il modello, però, è importante che vi stia alla perfezione, che esalti le vostre forme e non sia scomodo.



In caso di dubbi amletici, sceglietene uno a gamba dritta, la sfumatura di blu è a vostra discrezione ma sappiate che un lavaggio più scuro è da preferire agli effetti delavé. Niente strappi, borchie, patch. Less is more!



(in foto: jeans J BRAND su netaporter.com)





Il trench





Lungo o corto, colorato o nel classico beige: il trench è il capo transeasonal più amato in assoluto. Diciamocelo, nelle stagioni di mezzo è difficile barcamenarsi tra diversi strati (il famoso stile "a cipolla" non perdona) ma con un trench ci sentiamo subito più sicure, più chic.



Basta sfogliare le immagini delle dive di ieri e di oggi per rendersi conto che tutte, almeno una volta nella vita, ne hanno indossato uno: che si tratti di Audrey Hepburn o Sienna Miller, il trench non manca mai.



Il nostro consiglio è di sceglierne uno beige che arriva sopra il ginocchio, così non sbaglierete!

(in foto: trench BURBERRY su netaporter.com)





Le décolleté





Nere o "nude", con tacco sottile e punta affusolata: questo l'identikit delle scarpe con il tacco ideali.

Passe-partout per le occasioni più formali, dal colloquio di lavoro al matrimonio della vostra migliore amica, sono perfette anche con un paio di jeans e un trench (vedi sopra).



I materiali? In classica nappa sono un "classicone", scamosciate o in vernice sono super sofisticate e sexy! Il tacco? L'altezza perfetta è tra i 7 e i 9 cm!





(in foto: décolleté nere di JIMMY CHOO su netaporter.com)





Le sneakers bianche





Dal tacco alto al...rasoterra! Ormai sdoganate come scarpe da indossare tutti i giorni le sneakers sono le alleate perfette quando si parla di look casual.



Negli ultimi due anni i modelli in pelle bianca stanno letteralmente spopolando e ne capiamo il perché: il "total white" è elegante e si abbina con tutto. E poi basta un panno e un po' di detergente e ritornano agli "antichi splendori".



(in foto: Stan Smith di ADIDAS ORIGINALS)





Il blazer





Una bella giacca è sempre un capo su cui vale decisamente la pena investire: taglio e tessuto devono essere impeccabili ma una volta acquistato, vi assicuriamo, è davvero uno di quei pezzi che vi accompagneranno negli anni.



Basta seguire alcuni piccoli accorgimenti: la linea delle spalle deve cadere bene, non deve "tirare" sotto le braccia e non creare "gobbe" sulla schiena.



E in inverno? Il blazer si indossa anche sotto al cappotto over ed è super cool sia con gli abiti più romantici che con jeans e sneakers.



Il colore? Che domande: rigorosamente black!

(in foto: blazer SANDRO)





La gonna "midi"





Gli antichi dicevano "In media stat virtus", nel mezzo sta la virtù e, in effetti, avevano ragione, anche in fatto di gonne!



Mini e maxi ci piaccione sempre molto ma un modello "midi" ha decisamente una marcia in più! Se avete sempre pensato che si tratti di un pezzo da "sciura" dobbiamo contraddirvi: con un bel paio di tacchi l'effetto è davvero divino!



Basta stare attente all'orlo: se siete "piccoline" scegliete un modello che non scenda oltre la linea del ginocchio, mentre se siete un po' più alte, potete "osare" i modelli che arrivano anche a metà polpaccio.



(in foto: gonna midieffetto scamosciato, MANGO)





Il "little balck dress", l'abitino nero





Ci tocca tirare in ballo nuovamente Coco Chanel: con il suo "little black dress" ci aveva visto davvero lungo!



Semplice e versatile, è il "salva-vita" in caso di occasioni speciali e imprevisti dell'ultimo minuto. Cena a sorpresa? Basta cambiare scarpe e borsa et voilà, cambia completamente faccia!



A noi piace la "combo" con le sneakers per il giorno, e con i sandali in velluto per la sera.



(in foto: abito in pizzo nero di GANNI su netaporter.com)





La clutch per la sera





Una piccola "chicca" per le occasioni speciali: una pochette o una clutch preziosa non possono mancare. Certo, serve solo per portare con voi lo stretto indispensabile ma trasforma subito il look.



Basta pensare all'abbinamento con un classico abitino nero o con un paio di jeans.



Unica precauzione: vietato brandirla sotto braccio (non è mica una baguette!), meglio portarla a mano con nonchalance.



(in foto: clutch arcobaleno di CHARLOTTE OLYMPIA su netaporter.com)

La borsa it-bag





Last but not least, la borsa, uno dei keypieces per eccellenza. Allora qui il discorso si fa complicato: la varietà delle proposte e il range di prezzi è vastissimo. Ma diciamo che la domanda da cui partire è: "quanto indosserò questa borsa"?



Se siete sicure che la sfrutterete a lungo allora fare un investimento importante dal punto di vista economico ha senso.



I modelli ideali? Puntate sulle borse dalle dimesioni medio-grandi per poterle portare con voi tutti i giorni. La "prova del 9"? Se non ci stanno comodamente portafogli, telefono, fazzoletti, una pochette portadocumenti (o portatrucco) e chiavi di casa, lasciate stare!



Meglio far cadere la scelta su linee pulite ed essenziali, che vi permetteranno di passare indenni da mode momentanee e far sì che la vostra amatissima bag non rimanga a languire sconsolata nell'armadio.



I colori neutri come nero, marrone, cipria, grigio o beige sono una certezza. Se vi piace un colore particolare, ponderate bene se la borsa sta bene con almeno 4 dei cappotti o giacche che avete.



Sognate una it-bag tipo la 2.55 di Chanel o la Kelly di Hermés? Oggi esisotno diversi siti di second hand luxury che vi garantiscono capi originali e certificati in ottime condizioni (Vestiairecollective o Rebelle ad esempio)!

(in foto: borsa a mano di MIU MIU su netaporter.com)