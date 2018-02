Appuntamento romantico? All'outfit perfetto per l'occasione ci abbiamo pensato noi...



Come vestirsi per un appunatmento romantico in compagnia della vostra dolce metà? Un quesito che, con San Valentino alle porte, si fa più vivo che mai, seminando non poche perplessità sulla scelta dello stile più adatto per l'occasione.

C'è chi non vede l'ora di dare sfogo alla propria indole romantica, tra fantasie floreali e colori pastello, e chi invece preferisce "vincere facile" e puntare sulla seduzione del nero in versione total look.

Chi sceglie la comodità e la filosofia del less is more, puntando su jeans e blusa sexy, e ancora, chi opta per un abbinamento ricercato e d'ispirazione vintage che lo lasci a bocca aperta.

Insomma ciascuna di noi ha il suo approccio fashion, anche quando si tratta di un appuntamento galante con lui.

Ecco 4 valide alternative - e 4 stili - da cui lasciarsi ispirare.





Femminile con gonna a fiori





Il rosso e i fiori sono due grandi classici di San Valentino e, più in generale, delle serate romantiche. Perchè dunque non unire questi due temi in un unico outfit?

L'ispirazione arriva dal look di Nicole Warne, la blogger di Gary Pepper Girl.

Bomber rosso, gonna con applique floreali e un paio di sandali giocati sul contrasto red/pink, che quest'anno è tra gli abbinamenti cromatici più cool.





Il look per una serata romantica: femminile con gonna midi a fiori Bomber rosso con borchie smaltate ton sur ton VALENTINO.

Credits: valentino.com

T-shirt essenziale in cotone bianco INTIMISSIMI.

Credits: it.intimissimi.com

Gonna con applique floreali PRADA.

Credits: net-a-porter.com



Sandali in raso e suede bicolor DIANE VON FURSTENBERG.

Credits: net-a-porter.com

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

SENSUALE IN NERO





Una delle soluzioni sempre vincenti è la scelta del total black. È sexy, è super chic e risolve quei grandi dilemmi sugli accostamenti possibili/improbabili che rischierebbero solo di farci arrivare in ritardo (e con l'umore storto!) all'appuntamento.

Per un tocco di seduzione ancora più incisivo, scegliete una pencil skirt in pelle nera: non ve ne pentirete di certo.









Il look per una serata romantica: sexy in nero Dolcevita a maniche corte ROCHAS.

Credits: farfetch.com

Pencil skirt di pelle STELLA MCCARTNEY.

Credits: mytheresa.com

Stivaletti a calzino YEEZY.

Credits: mytheresa.com



Orecchini a cerchio in oro rosa della collezione B.zero1 BULGARI.

Credits: bulgari.com

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

STILE VINTAGE





Sentirsi un po' come la protagonista di uno di quei vecchi film d'amore che ci fanno venire gli occhi a cuoricino? Se questo è il nostro desiderio per San Valentino, uno stile rétro è quello che ci vuole.

Bastano un abito midi d'ispirazione vintage, una cappa o un trench pied de poule e un paio di pumps in suede come quelle indossate dalla modella Karlie Kloss.





Il look per una serata romantica: sofisticata con l’abito dall’allure vintage Abito midi dalla fantasia geometrica ROSKSANDA.

Credits: net-a-porter.com

Pumps in suede con tacco sottile DIOR.

Credits: dior.com

Trench stampa pied de poule con cintura in vita MARELLA.

Credits: it.marella.com



/ 3 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

CASUAL IN JEANS





Partiamo da un presupposto: i jeans, abbinati ai capi e a gli accessori giusti, si possono sfoggiare quasi in ogni occasione (fatta eccezione per matrimoni e cerimonie eleganti, ovvio!).

Certamente per una serata speciale a cena fuori con lui bandita la combo con sneakers e felpona d'ordinanza!

Ma con un bel paio di décolleté e una blusa un po' sexy, i nostri 5 tasche faranno senz'altro un figurone. Parola di Emily Ratajkowski.









Il look per una serata romantica: casual in jeans Blusa in tulle see-through PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI.

 Credits: net-a-porter.com

Jeans cropped a vita alta BASSIKE.

 Credits: net-a-porter.com

DéCcolleté in pelle nera.

Credits: net-a-porter.com



/ 3 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...